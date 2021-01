Rostock

Die Flugschule der Lufthansa Aviation Training GmbH in Rostock-Laage ist vorerst gerettet: Nach dem Wegfall der Ausbildung von angehenden Piloten für die Kranich-Airline stand der Mecklenburger Standort seit Monaten vor einer ungewissen Zukunft. Am Freitag wurde die erlösende Nachricht bekannt: Die Bundeswehr hat einen Vertrag mit Lufthansa Aviation Training (LAT) abgeschlossen. „Damit ist der Standort gesichert“, sagt LAT-Geschäftsführer Matthias Lehmann.

Die Schule wird allerdings nicht den angehenden Eurofighter-Piloten des ebenfalls in Laage stationierten Stützpunkts das fliegerische Handwerk vermitteln. Tatsächlich geht es um die Lenker von ferngesteuerten Drohnen – in der Bundeswehr-Sprache „Drohnenführer“ genannt. „Diese Leistung war neu ausgeschrieben worden“, sagt Lehmann, „wir haben uns beworben und den Zuschlag bekommen“. Die ersten Flugschüler sollen noch im Januar beginnen. Zum Training zählen Flugstunden mit normalen Flugzeugen, die Drohnenausbildung übernimmt die Bundeswehr selbst.

Quelle: Doris Deutsch

Laage hat die günstigeren Flugzeuge

Nach einer Grundausbildung müssen die Drohnenpiloten regelmäßig in Laage Flugstunden absolvieren, um ihre Flugberechtigung zu erhalten, die wiederum Voraussetzung für das Steuern einer Drohne ist. Ein Grund, warum Laage den Zuschlag bekommen hat, sind die Flugzeuge: In Laage trainieren das die künftigen Flieger auf Propeller-Maschinen vom Typ Diamond DA 42. Die lassen sich kostengünstiger betreiben als die Cessna-Citation-Jets, die von der Lufthansa-Flugschule in Bremen eingesetzt wurden – wo die Bundeswehr-Drohnenpiloten bisher ausgebildet wurden.

Das Training der Drohnen-Piloten allein reicht allerdings nicht aus, um alle 40 Beschäftigten der Flugschule in Laage weiterzubeschäftigen, die seit dem Frühjahr größtenteils in Kurzarbeit sind. Was allerdings gelingen könnte, sollte Laage auch bei einer zweiten Ausschreibung der Bundeswehr zum Zuge kommen. Dabei geht es um die Berufspiloten für Transportflugzeuge und für die Flugbereitschaft des Verteidigungsministeriums, mit der Regierungsmitglieder zu Terminen in aller Welt chauffiert werden. Die Entscheidung über diese Ausschreibung fällt voraussichtlich im zweiten Quartal.

„Altschüler“ beenden Ausbildung

Mit der Corona-Pandemie kam weltweit die Luftfahrt zum Erliegen, die Lufthansa konnte nur mit einer Bürgschaft vom Staat gerettet werden. Weil es in absehbarer Zeit keinen Bedarf mehr für sie gibt, mussten 700 Flugschüler ihre Ausbildung abbrechen. Einige dieser „Altschüler“, die kurz vor der Prüfung stehen, kommen demnächst nach Laage, um ihren Abschluss zu machen, teilt die LAT mit. Zuletzt wurden an dem Standort noch jährlich 200 Flugschüler zu Verkehrspiloten ausgebildet.

Unbemannte Drohnen haben bei der Bundeswehr eine lange Geschichte, erste Modelle wurden bereits in den 1960er Jahren für die Aufklärung eingesetzt. Der aktuell größte eingesetzte Typ ist die israelische Heron 1, die demnächst durch ihren Nachfolger mit dem Kürzel TP ersetzt werden soll. Um diese Drohne gibt es aktuell Streit in der Berliner Regierungskoalition. Mitte Dezember zog die SPD überraschend ihre bereits angekündigte Zusage zurück, die neuen Fluggeräte auch als bewaffnete Kampfdrohne einzuführen, was es bisher bei der Bundeswehr noch nicht gibt.

Chancen durch Privatfirmen

Um die weitere Entwicklung des ebenfalls von der Corona-Krise stark gebeutelten Flughafens Rostock-Laage geht es am Mittwoch in einer Sitzung des Hauptausschusses der Rostocker Bürgerschaft. Die Beteiligungsgesellschaft der Hansestadt RVV soll ein Verfahren einleiten, das den Einstieg von Privatfirmen als weitere Gesellschafter des Flughafens ermöglicht. Dadurch könnten sich „möglicherweise Chancen“ ergeben, heißt es in der Beschlussvorlage.

Von Gerald Kleine Wördemann