Am Dienstag hat der Flughafen in Rostock-Laage alle Flüge nach Heraklion auf der griechischen Insel Kreta bis zum 6. November abgesagt. Wie Petra Proba vom Flughafen der OZ erklärte, werden die Flüge ab sofort ausgesetzt. Als Erklärung dafür gab sie an: „Die regelmäßige Neubewertung der Risikogebiete durch das Auswärtige Amt führt zu Verunsicherung bei den potenziellen Urlaubern.“

Eigentlich hätte ein Flugzeug pro Woche auf die beliebte Insel fliegen sollen, doch die türkische Fluggesellschaft Corendon Airlines hat die geplanten Flüge nun ausgesetzt. Der nächste Flug nach Griechenland gehe erst wieder ab dem 6. November, so Proba, die für die Unternehmenskommunikation am Flughafen zuständig ist. In Griechenland steigt die Zahl der Corona-Infizierten seit August wieder deutlich an, obwohl Griechenland mit knapp über 7000 Infizierten noch weit weniger Infizierte als andere Länder hat.

Das bedeutet, dass der Flugplan in Laage halbiert wurde. Bis September startet nur ein Flugzeug pro Woche von Laage – und das ist die Lufthansa am Samstag nach München. Erst ab dem 8. September sind demnach wieder Flüge ins Ausland möglich. Am 8. September ist der erste Flieger nach Antalya ( Türkei) geplant.

Sicherheit geht vor: Flughafen Laage in Corona-Zeiten

Auch auf dem kleinen Flughafen in Rostock-Laage müssen viele Schutzmaßnahmen eingehalten werden. Auf dem gesamten Flughafengelände müssen Schutzmasken getragen werden. Um den nötigen Abstand einzuhalten, gibt es an den Check-in-Schaltern gekennzeichnete Mindestabstände.

Die Flughafenchefin Dörthe Hausmann hatte angegeben, dass die Kabinenluft im Flugzeug der eines klinischen Operationssaals gleicht, da die Flugzeuge mit Filtern ausgestattet sind, die die Kabinenluft von Staub, Bakterien und Viren reinigen. Das betrifft 40 Prozent der Luft, während der Rest als Frischluft von außen hinzukommt. Das wöchentliche Flugzeug nach München soll jedoch weiterhin starten.

