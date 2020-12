Rostock/Laage

Trennt sich Rostock von „seinem“ Flughafen – zumindest anteilig? Und wird aus Rostock-Laage bald ein neues Frachtdrehkreuz? Die Stadt Laage, die Hansestadt und der Landkreis Rostock suchen einen neuen Miteigentümer für den größten Airport des Landes. Und nach OZ-Informationen gibt es gleich mehrere Interessenten – unter anderem eine große, internationale Frachtfluggesellschaft.

Bereits im Januar soll die Rostocker Bürgerschaft – sie vertritt den Mehrheitsgesellschafter der Flughafengesellschaft – grundsätzlich grünes Licht für den Einstieg eines privaten Investors geben. Aus dem Rathaus heißt es, es gehe noch nicht um einen konkreten Vertrag, sondern um ein „Verhandlungsmandat“ mit Dritten.

Airport in der Krise

Denn das bisherige Geschäftsmodell wird den Flughafen nicht mehr dauerhaft tragen. Schon vor Monaten hatte Rostocks Finanzsenator Chris Müller-von Wrycz Rekowski ( SPD) vor der Bürgerschaft gesagt, dass er nicht mehr an eine Zukunft des klassischen Luftverkehrs in Laage glaube. Soll heißen: Der Traum von täglichen Flügen ab Laage zu den großen Drehkreuzen in Europa – Rostock hat ihn aufgegeben.

Schon vor der Pandemie, die weltweit den Luftverkehr ausgebremst hat, war Laage immer wieder von Hiobsbotschaften ereilt worden: Innerhalb weniger Monaten meldeten 2019 erst die Fluggesellschaft Germania, die von Rostock unter anderem nach Wien geflogen war, und dann die BMI Regional, die auf der Strecke nach München unterwegs war, Insolvenz an. Kaum hatte der Flughafen um Geschäftsführerin Dörthe Hausmann diese Rückschläge halbwegs verkraftet, kam die Corona-Krise.

Bereits im September kündigte der Flughafen betriebsbedingte Kündigungen an. In welchem Umfang – noch offen. Die knapp 170 Mitarbeiter sind mindestens bis März noch in Kurzarbeit. Mehrfach hatte Hausmann öffentlich Hilfen des Bundes für die Regionalflughäfen und insbesondere für Laage gefordert. Geld aus Berlin wird es zwar geben, aber wie viel und ob Laage überhaupt etwas abbekommt, ist ebenfalls noch ungeklärt.

Neue Ausrichtung für Laage ?

Hinter den Kulissen arbeitet die Geschäftsführerin aber schon seit Monaten daran, den Flughafen komplett neu auszurichten – hin zu einem Technologie- und Forschungsstandort. Neue Techniken für Flughäfen, aber auch neue, klimafreundliche Antriebe für Flugzeuge könnte von Laage aus erforscht werden.

Und immer wieder ist auch das Weltall ein Thema für den Flughafen: Erst Mitte September hatte das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt ( DLR) eine Studie präsentiert, die Laage ausdrücklich als Standort für einen deutschen Weltraum-Bahnhof empfiehlt. Die mehr als zweieinhalb Kilometer langen Start- und Landebahnen seien ideal für sogenannte horizontale Starts ins All: Unternehmen wie die US-Firma Virgin Orbit suchen genau solche Flughäfen, von denen sie ihre Trägerflugzeuge starten lassen können. Das Prinzip: An den Tragflächen oder unter dem Rumpf des Fliegers – zum Beispiel einer Boeing 747 „Jumbojet“ – hängt die eigentliche Rakete mit den Satelliten an Bord. In zehn Kilometern Höhe wird die Rakete ausgeklinkt und startet in die unendlichen Weiten.

Und nun noch ein Thema: das Geschäft mit der Luftfracht. Denn dieser Bereich der Luftfahrt ist derzeit der einzige, der nahezu uneingeschränkt funktioniert – und auch in Krisenzeiten wächst.

Neuer Gesellschafter aus der Luftfahrt?

Nach OZ-Informationen gibt es nun mehrere Unternehmen, die sich in Laage strategisch engagieren wollen – unter anderem eine Firma aus dem wachsenden Luftfrachtgeschäft. Laage ist in diesem Feld bisher nur eine „kleine Nummer“: Im Corona-Jahr 2020 sorgte ein Direktflug aus Vietnam für Aufsehen, mit dem 1,5 Millionen Masken nach MV gebracht wurden.

Yvette Hartmann, Geschäftsführerin der Rostocker Beteiligungsgesellschaft RVV – sie hält die Anteile der Stadt am Flughafen –, will sich zu möglichen neuen Miteigentümern nicht äußern: „Es gibt viele Ideen. Sicher ist nur, dass das reine Passagiergeschäft schwierig ist und keiner sagen kann, wie es sich in Zukunft entwickelt.“ Je nach Investor gäbe es nach OZ-Informationen verschiedene Optionen, die diskutiert werden: Ein neuer Gesellschafter könnte Rostock Anteile abkaufen oder der „Neue“ erhöht das Eigenkapital der Airports.

Airport-Chef Dörthe Hausmann sagt, sie sei guter Dinge für Laage – aber aktuell noch zur Verschwiegenheit verpflichtet.

Weniger Kosten für den Steuerzahler

Profitieren würde von einem Einstieg eines Privaten auf jeden Fall der Steuerzahler: 2,8 Millionen Euro Verlust mussten die drei Gesellschafter zuletzt beim Flughafen ausgleichen – mit Unterstützung des Landes. Dieses Jahr kommen noch mal 1,5 Millionen Euro hinzu. Mit einem vierten Partner „im Boot“ würde auch der Anteil sinken, den Rostock zahlen muss.

In der Politik sind die Verantwortlichen deshalb aufgeschlossen: „Grundsätzlich wäre eine Beteiligung eines wirtschaftsstarken und gut vernetzten Partners zu begrüßen“, sagt Rostocks CDU-Chef Daniel Peters. „Im Vordergrund stehen für uns die Schaffung von Arbeitsplätzen und die Reduzierung der Zuschüsse der Gesellschafter.“ Die Grünen sind noch deutlicher: „Aus unserer Sicht kann der Flughafen Laage in dieser Form keine Zukunft haben. Das Geschäftsmodell der Inlandsflüge ist in hohem Maße klimaschädlich und der wirtschaftliche Nutzen bis heute nicht nachgewiesen. Aus Klimasicht sollte der Flughafen geschlossen werden“, so Fraktionschef Uwe Flachsmeyer.

Linke und SPD in der Bürgerschaft skeptisch

SPD und Linke wollen erst mal wissen, wer da als Partner beim Flughafen einsteigen will. Linken-Fraktionsvorsitzende Eva-Maria Kröger sagt: „Wir sind gespannt auf die Details zu diesem Vorhaben, werden uns jetzt aber noch nicht festlegen. Privatisierungen sind ein heißes Eisen für uns Linke, es könnte aber womöglich sinnvoll sein, neue Partner für den Flughafen zu gewinnen.“ Und Steffen Wandschneider-Kastell, SPD-Frontmann, meint: „Die SPD ist im Hinblick auf den Verkauf öffentlichen Eigentums sehr skeptisch. Ich erinnere an Parchim als negatives Beispiel. Wir sehen den Flughafen jedoch in großer Gefahr und werden uns deshalb intensiv mit den Vorschlägen auseinandersetzen.“

Von Andreas Meyer