Rostock-Laage: Schlossherr wird Impfarzt – was er im Impfzentrum erlebt

Wenn Robert Uhde eine Spritze mit Biontech oder Moderna aufzieht und in den Arm eines Impflings pikst, dann erntet er erleichterte, aber auch verwunderte Blicke. Die einen sind heilfroh, endlich die Corona-Impfung zu bekommen, andere sind erstaunt, wer ihnen diese verabreicht. Robert Uhde ist in Rostock und dem umliegenden Landkreis bekannt wie ein bunter Hund.

Der 50-Jährige organisiert Veranstaltungen wie die Lange Nacht der Wissenschaften in Rostock, das größte Public-Science-Event in Mecklenburg-Vorpommern. Auf seinem Gut, dem Herrenhaus Vogelsang in Lalendorf, richtet er rauschende Feste und beliebte Events wie das Victorian Arts Festival aus.

Nun hat Robert Uhde Schlossromantik gegen Spritzen und Steampunk-Robe gegen Arztkittel getauscht. Seit Kurzem ist er drei mal pro Woche im Impfzentrum des Flughafens Rostock-Laage im Einsatz. Der Rollenwechsel kommt nicht von ungefähr, denn mit Viren und Infektionskrankheiten kennt er sich aus. „Ich habe Medizin studiert.“

Impfarzt Robert Uhde (M.) diskutiert mit seiner Kollegin Christin Engelke und Dokumentarist Bernd Guth den Einsatz der verschiedenen Impfstoffe. Quelle: Ove Arscholl

Seinen Doktortitel hat Uhde viele Jahre nicht gebraucht, nun hilft ihm der Dr. med., Vertrauen aufzubauen. Und das kann Uhde bei seiner Arbeit im Impfzentrum gut gebrauchen. „Viele, die zu uns kommen, sind sehr aufgeregt.“ Schließlich handele es sich dabei um Menschen über 70, viele davon haben Vorerkrankungen und sorgen sich in Pandemie-Zeiten noch mehr als sonst um ihre Gesundheit.

„Fast nur mit gut gelaunten Älteren zu tun“

„Sie sind hochgradig motiviert, erleichtert und sehr dankbar, mit der Impfung ein Stück Sicherheit zurückzubekommen. Ich hab’ es fast nur mit gut gelaunten Älteren zu tun. Jeder Dritte kommt übrigens aus Rostock“, schildert Uhde.

Hier trifft er auch auf viele Leute, die er durch sein Engagement im Verein der Schlösser, Guts- und Herrenhäuser in Mecklenburg-Vorpommern kennt. Die Connection hat Uhde kürzlich auch angezapft, um dem Laager Impfteam (Uhde: „Lauter coole Leute“) die Arbeit zu erleichtern: Güstrower Schlossquell hat das Zentrum mit literweise Apfelschorle beliefert.

Impfen ist anstrengende Arbeit

Durstlöscher können Uhde und seine Mitstreiter gut gebrauchen. Die Arbeit im Impfzentrum ist ein Knochenjob. Er und jeder seiner Kolleginnen und Kollegen impfen pro Schicht jeweils bis zu 150 Impflinge, schildert Robert Uhde. Dabei sind die Mediziner, aber auch die restlichen Helfer, meist stundenlang auf den Beinen, und gönnen sich kaum Pausen.

Da werde die Butterstulle fix zwischen zwei Terminen verschlungen. „Ich nehm’ jede Woche ein Kilo ab“, verrät Uhde und lacht. „Die Arbeit ist schon anstrengend, aber auch sehr befriedigend.“ Weil er viel Dankbarkeit erlebe. Und weil sie ihn als Eventplaner selbst hoffen lässt. „Die Menschen sollen ja möglichst bald wieder unsere Veranstaltung besuchen können.“

Solchen Zielen kämen Debaktel wie das Hickhack um Astrazeneca in die Quere. „Der Impfstoff ist verbrannt. Das Vertrauen ist bei vielen weg“, meint Uhde. Er selbst sei mit Biontech geimpft, um im Impfzentrum arbeiten zu können. „Ich hätte auch Astrazeneca genommen.“

Robert Uhde impft im Impfzentrum im Flughafen Rostock Laage Gundula Brötzmann (66) aus Güstrow. Quelle: Ove Arscholl

Dass viele lieber heute als morgen geimpft werden möchten, erlebe er in Laage. Viele Impflinge bringen aufgrund ihres Alters Begleitpersonen mit zum Termin. Da tauche dann schon mal die Frage auf, ob er eine Ausnahme von der vorgegebenen Prioritätenliste machen könne oder ob am Ende des Tages womöglich übrig gebliebene Dosen zu haben sind. Gerade in der ersten Zeit, als nur Ü-80-Personen geimpft wurden, habe er „kleine Dramen“ miterlebt, sagt Uhde. Etwa wenn er einem 80-Jährigen die ersehnte Impfung gab, dessen 79-jährige Frau aber ungeimpft zurück nach Hause schicken musste.

Enttäuscht sei er, dass ihm mancher unterstellt, er habe sich nur des Geldes wegen als Impfarzt angeboten. „Jeder Zweite stellt mir die Frage, was ich dabei verdiene“, sagt Uhde. Sein Stundenhonorar sei tatsächlich sehr gut. Bereichern wolle er sich aber nicht. Ihm liege daran, einen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten. Ungelegen kommt ihm das Geld, dass er als Impfarzt verdient, nicht. Mit seiner Agentur Sphinx habe er im vergangenen Jahr mangels brachliegender Veranstaltungsbranche kaum etwas einnehmen können. Seine Beschäftigten seien in Kurzarbeit, schildert Uhde.

Neue Events für Wissbegierige und Kulturschwärmer

Doch er hat gute Nachrichten für Kultur- und Nachtschwärmer: Die Mittsommer-Remise, an der sich etliche Guts- und Herrenhäuser beteiligen, soll am 19. Juni in Mecklenburg und am 20. Juni in Vorpommern stattfinden. Die Lange Nacht der Wissenschaften in Rostock ist für den 23. September geplant. Dabei wird Uhde wohl auf einen Partner verzichten: Die Uni Rostock habe sich in der Pandemie „nahezu vollständig zurückgezogen und in den Tiefschlaf verabschiedet. Ein Armutszeugnis“, kritisiert Uhde.

Dafür will er eine Veranstaltung aus dem vergangenen Jahr wieder auflegen: Wie zum 750-jährigen Geburtstag des Klosters zum Heiligen Kreuz 2020 soll es diesen Herbst erneut ein coronakonformes Fest geben. Geplant sei ein Umzug am 22. September sowie Kleinkunst und Pagoden mit Ausstellungen zu den Gutshäusern am 25. und 26. September in der Kloster- und den Wallanlagen.

Von Antje Bernstein