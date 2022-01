Laage

Der zehnjährige Adam Louis schließt die Augen, während Impfarzt Gert Warncke ihm den Corona-Impfstoff von Biontech in den Oberarmmuskel spritzt. Nach wenigen Sekunden hat er es auch schon geschafft, „Das hat gar nicht wehgetan“, stellt der Junge fest. Er lächelt. Der Schüler konnte es gar nicht abwarten, endlich gegen Corona geimpft zu werden, hat sogar selbst die erforderlichen Unterlagen ausgefüllt. „Er hat richtig Druck gemacht und wollte nicht mehr warten“, erzählt Mutter Christin Ohland.

Und so ist die Kühlungsbornerin am Sonnabend zum ersten Impfvormittag für Kinder im Flughafen Rostock-Laage gefahren – ihr Sohn gehört zu den ersten 150 Kindern, die in Laage den Piks erhalten. „Eigentlich hatten wir einen Termin beim Kinderarzt – aber der ist erst in ein paar Wochen“, sagt die Mutter. Die Eigeninitiative ihres Sohnes überrascht sie nicht. „Meine 16-jährige Tochter hat sich auch sofort drum gekümmert, als es möglich war“, sagt Ohland. Sie ist erleichtert, dass die erste Impfung nun geschafft ist. „Als es endlich den Kinderimpfstoff gab, habe ich eine Woche herumtelefoniert. Viele Eltern wollen, dass ihre Kinder geimpft werden, aber es gibt nicht so viele Angebote. Man hängt teilweise lange in der Warteschleife.“

Eine Herzensangelegenheit

Arzt Gert Warncke ist beeindruckt. „Wir merken immer wieder, dass die Kinder unbedingt und schnell geimpft werden wollen“, sagt er. „Es ist so wichtig, dass die Eltern das unterstützen.“ Als Kinderintensivmediziner am KMG-Klinikum in Güstrow weiß er, wie wichtig die Immunisierung auch bei noch kleinen Kindern ist. „Kinder erkranken zwar seltener und haben meist einen milderen Verlauf – es gibt aber leider auch schwere Fälle mit Langzeitfolgen“, betont er. „Ich möchte nicht, dass die Kleinen drei Wochen mit schwerem Verlauf bei mir auf der Station liegen – und beatmet werden müssen. Von daher unterstütze ich die Impfaktion gern – es ist eine Herzensangelegenheit für mich.“

Gemeinsame Familien-Impfung

Das Risiko einer Infektion sei bei Kindern mit Vorerkrankungen erhöht, heißt es. Aus diesem Grund kommen auch Anna und Mario Kayser aus Sanitz mit Sohn Marwin nach Laage. „Wir haben Atemwegserkrankungen und daher auch Angst, zu erkranken. Daher ist es wichtig, dass die ganze Familie geimpft ist“, sagt Anna Kayser. „In Marwins Klasse gab es bereits viele Corona-Fälle.“ Sie und ihr Mann begleiten den Sohn nicht nur zum Termin – beide lassen sich direkt boostern. Während der Elfjährige die Kinderdosierung von Biontech erhält, gibt es für die Erwachsenen den Impfstoff von Moderna.

Ein sinnvoller Familienausflug, wie auch der Arzt betont. „Den Kleinen nimmt das die Angst, wenn die Familie dabei ist – und in diesem Fall sogar auch geimpft wird.“ Auch die Anwesenheit von Geschwisterkindern könne helfen. Marwin freut sich, bald wieder unbeschwerter mit seinen Freunden spielen zu können. „Ich fühle mich sicherer, den Piks habe ich gemerkt, aber nicht doll“, sagt der Elfjährige.

Zur Galerie Eindrücke von der Impfaktion

Entspannte Atmosphäre

Für Kinderarzt Warncke ein gelungener Vormittag. „Alle sind gut drauf, freuen sich auf die Immunisierung“, sagt er. Auch im Wartebereich sei die Stimmung gut, kein Kind habe Angst oder würde weinen. „Es ist wichtig, dass die Eltern mit ihren Kindern vorher reden.“ Auch der Arzt selbst geht einfühlsam auf seine Patienten ein, unterhält sich vor dem Piks mit ihnen. „Ich werde das jetzt machen wie ein Zauberer – du wirst die Spritze gar nicht merken, wollen wir wetten?“, fragt er den elfjährigen Jonas. „Schau weg und sag mir dann, ob du was gemerkt hast.“ Jonas nickt. „Einen kleinen Piks habe ich gespürt“, sagt er und lacht. „Aber das tat nicht weh.“

15 Minuten warten, drei Tage kein Sport

Der Schüler aus Güstrow war zuvor aufgeregt, hatte Fragen an den Mediziner. Am meisten interessiert den Fußballer, wann er wieder trainieren darf. Er erfährt: 48 bis 72 Stunden muss er pausieren. „Aber ich darf später trotzdem mit zum Turnier – auch wenn ich deswegen jetzt nicht zum Training kann – das haben wir schon mit dem Trainer besprochen“, sagt Jonas erleichtert.

Nach seinem Termin muss er nun zunächst 15 Minuten im Wartebereich Platz nehmen. „Bei Kindern fangen wir ja gerade erst an. Für den Fall, dass Sofortreaktionen auftreten, wird das in der ersten Viertelstunde passieren“, erklärt der Arzt. „Sollte es zu Kreislaufproblemen kommen, ist es wichtig, dass sie dann noch hier bei uns sind.“ Als Impfreaktionen kann es neben Muskel-, Gelenk- und Kopfschmerzen auch zu einer Abgeschlagenheit kommen. Jonas und seine Mutter verlassen das Impfzentrum nach der Wartezeit fröhlich. In drei bis sechs Wochen kann der Schüler sich seinen zweiten Piks abholen.

Weitere Impfaktionen Vorerst bis Ende Februar sind am Flughafen Rostock-Laage Impfungen auch für Kinder ab fünf Jahren möglich. Diese werden jeweils an den Samstagvormittagen durchgeführt. Pro Tag stehen hierfür etwa 150 Termine zur Verfügung. Termine müssen vorab über die Impfhotline des Landes Mecklenburg-Vorpommern unter 0385/20271115 gebucht werden. In Rostock sind Impfungen für Kinder im Alter zwischen fünf und elf Jahren in Kinderarztpraxen oder bei der Universitätsmedizin Rostock nach vorheriger Terminvereinbarung unter Tel. 0381/494-7024 und -7026 möglich. Für Ältere stehen die Impfstützpunkte in Lütten Klein (im Einkaufszentrum Warnow Park) und Stadtmitte (Schwaansche Straße 3a) zur Verfügung. Am Mittwoch von 11 bis 17 Uhr findet zudem eine Sonderimpfaktion im Zukunftsladen Toitenwinkel statt. Die OSTSEE-ZEITUNG lädt am 21. und 22. Januar, jeweils in der Zeit von 9 bis 16 Uhr alle Impfwilligen ab zwölf Jahren zur Impfaktion ein. Im Großen Saal des OZ-Medienhauses (Richard-Wagner-Straße 1a, Rostock) werden an beiden Tagen Erst-, Zweit- sowie Boosterimpfungen angeboten. Anmeldungen unter www.ostsee-zeitung.de/impfaktion. Zudem ist es möglich, ohne Termin vorbeizukommen.

Von Katharina Ahlers