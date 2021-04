Rostock: Ladendieb nach Flucht in Toitenwinkel festgenommen

Rostock

Ein Ladendieb ist am Donnerstag im Rostocker Stadtteil Toitenwinkel festgenommen worden, nachdem er geflüchtet war. Der 36-Jährige wurde bereits per Haftbefehl gesucht. In einer Wohnung hatte die Polizei außerdem Drogen entdeckt. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

In einem Drogeriemarkt in Toitenwinkel hatte zuvor gegen 13.40 Uhr ein Ladendetektiv beobachtet, wie der Mann Parfüm entwendete. Er nahm die Verfolgung des Diebes bis zu einer Wohnung auf. Die herbeigerufenen Polizeibeamten entdeckten den 36-jährigen, tunesischen Tatverdächtigen im Kinderzimmer der Wohnung. Bei der Überprüfung fanden die Einsatzkräfte betäubungsmittelähnliche Substanzen, die portionsweise verpackt waren.

Dem 36-Jährigen gelang zunächst die Flucht. Dabei nahm er die Betäubungsmittel mit. Wenige hundert Meter weiter wurde er gestellt und festgenommen. Die Drogen waren aber trotz des Einsatzes eines Rauschgiftspürhundes nicht mehr auffindbar. Die Ermittlungen laufen.

Von OZ