Am Samstag hat die Rostocker Polizei in der KTV bei einem Einsatz wegen Lärmbelästigung mehrere Corona-Regel-Verstöße festgestellt. Nach Angaben der Polizei wurden sie wegen Lärmes um 2.20 Uhr in der Nacht auf Samstag in die KTV gerufen. Über den Innenhof konnten die Beamten die Wohnung lokalisieren. Ein 22-Jähriger kam den Beamten im Treppenhaus entgegen.

Der alkoholisierte Mann wollte die Polizisten daran hindern, in die Wohnung zu gehen. Er soll sich aggressiv in den Weg gestellt haben. Auch seinen Personalausweis wollte der 22-Jährige nicht zeigen und wehrte sich während der Kontrolle. Dabei verletzte er drei Beamte mit Faustschlägen und Fußtritten. In der Wohnung des Mannes fand die Polizei sieben weitere Personen, die zum Teil stark alkoholisiert waren.

Der 22-Jährige wurde anschließend mit auf das Revier genommen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,79 Promille. Die Nacht verbrachte der Mann in Gewahrsam. Die Polizei ermittelt wegen Verstoßes gegen die Corona-Landesverordnung des Landes MV, wegen unzulässigen Lärmes und wegen Widerstands und Angriffs gegen Polizisten und Körperverletzung.

Von OZ