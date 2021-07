Rostock

Blauer Himmel, exotische Tiere und neugierige Kinder – Der jährliche Landeszootag begeisterte viele Besucher im Rostocker Zoo. Besonders für die Jüngeren bot der Tiergarten viel Unterhaltung. Denn mit dem diesjährigen Motto „Kinder, Tiere, Bildung“ wollten die Veranstalter ihrer außerschulischen Bildungsfunktion nachgehen.

Deshalb war der Eintritt für alle Gäste bis zu einem Alter von 14 Jahren frei. Rund 4500 Besucher kamen an diesem Tag – etwas mehr als durchschnittlich, sagte Zoosprecher Rene Gottschalk. „Und es lief alles reibungslos und wir hatten viele glückliche Gesichter.“

Der Landeszootag ist eine gemeinsame Aktion der Landesregierung und des Landeszooverbandes sowie der dazugehörigen Zoos und Tierparks. Antje Angeli, Direktorin des Rostocker Zoos: „Es ist ein wunderbares Zusammenspiel zwischen allen Beteiligten.“

60 Mitarbeiter sorgen für Unterhaltung

Da die Zooleitung wie im Jahr zuvor mit noch mehr Besuchern rechnete, arbeiteten mehr als 60 Angehörige des Rostocker Zoos an diesem Tag. Das sind doppelt so viele wie üblich. Ob am Einlass, bei den Parkplätzen oder bei Tierfütterungen – überall waren Mitarbeiter anzutreffen. „Wir wollten präsent sein und überall als Ansprechpartner zur Verfügung stehen“, erklärte Angeli.

Dadurch war auch zusätzliche Unterhaltung gesichert. So standen an einigen Gehegen Tierpfleger, die Wissenswertes über ihre vierbeinigen Schützlinge erzählten. Bei den Lamas und den Rentieren teilten die Mitarbeiter sogar Futter an die Kinder aus, so dass diese bei den Fütterungen helfen konnten. Auch Kinderschminken und Quizaktionen gab es.

Miriam Müller war beim Landeszootag im Rostocker Zoo für das Kinderschminken verantwortlich. Sie bemalt die kleine Anne Marie, die an diesem Tag freien Eintritt genießen konnte. Quelle: Anh Tran

Spielend staunen und lernen

Spielend lernen konnten die jungen Besucher bei Silvia Saul und Brunhild Konradt. Die ausgebildeten Pädagoginnen brachten den Kindern unter anderem die Unterschiede zwischen den Gebissen von Raubtieren und Pflanzenfressern bei und welche Fellmuster zu welchen Tieren gehört. Auch Arbeitsblätter und Ratespiele hatten die beiden Frauen parat.

Für Brunhild Konradt, die seit 20 Jahren ehrenamtlich im Zoo arbeitet und vor ihrer Rente Lehrerin war, zählt vor allem eines: „Dass die Kinder Spaß haben und gemeinsam etwas mit ihren Eltern unternehmen.“ Die 69-Jährige weiter: „Dafür ist in der Arbeitswelt nämlich leider oft zu wenig Zeit.“

Highlight für Kinder und Eltern

Christian und Ulrike Koch sehen das ähnlich. Mit ihren Kindern besuchten sie den Zoo an diesem Tag. „Am besten gefällt mir natürlich, dass die Kinder Freude haben“, sagte die dreifache Mutter. Für das Elternpaar ist es der letzte Urlaubstag und ein abschließendes Highlight.

Dass ihr Nachwuchs den letzten Ferientag hat und dazu noch kostenlos auf das Gelände durfte, sei eher Zufall gewesen, sagt Christian Koch. „Bei drei Kindern ist das aber natürlich sehr attraktiv, das alles gleich miteinander zu verbinden“, sagte der 40-Jährige. Der Kaufmann sehe im Landeszootag viele finanzielle Vorzüge, sowohl für die Besucher als auch für die Zoos: „Wenn das einmal im Jahr gemacht wird, haben alle etwas davon.“

Christian und Ulrike Koch und ihre Kinder genießen ihren letzten Urlaubstag beim Landeszootag im Rostocker Zoo. Das Highlight ihres Nachwuchses: das Pinguingehege. Quelle: Anh Tran

Gute Stimmung auch bei Martina Uecker und ihrer Tochter Anne Marie. „Das Wetter ist Bombe“, freute sich die 44-Jährige. „Ich finde die Aktion super, gerade in den Ferien.“ Sandra Kietzke, eine Freundin der Familie, war auch dabei: „Heute ist ein besonderes Highlight“, sagte die 32-Jährige.

100 000 Besucher im gesamten Juli

Zoodirektorin Antje Angeli schätzt den Landeszootag seit Beginn der Corona-Pandemie besonders. Sie erklärt: „Wir haben im ersten Halbjahr diesen Jahres 72 000 Besucher weniger gehabt als zu Nicht-Corona-Zeiten und das möchten wir gerne wieder aufholen.“ Die Zeichen stehen gut. In den vergangenen Tagen verzeichnete der Zoo täglich 3000 bis 5000 Besucher. „Und wir werden im Juli wieder auf über 100 000 Besucher kommen.“, so die Chefin.

Ob der beliebte Tiergarten am Ende des Jahres auf die üblichen 600 000 Besucher kommt, hinge stark vom weiteren Verlauf der Pandemie ab. Angeli: „Es ist noch sehr unvorhersehbar, da wir noch nicht wissen, was für Einschränkungen auf uns zukommen.“ Für die Direktorin ist der Landeszootag auch ein Dankeschön an Kinder und Erwachsene, dass diese die Pandemie gut überstanden und dem Zoo als Besucher treu geblieben sind.

