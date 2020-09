Weil es in der Langen Straße in der Rostocker Innenstadt immer wieder zu Unfällen mit Radfahrerin kommt, will der Radentscheid eine Straßenseite für Autofahrer sperren, so dass künftig nur noch Fahrradfahrer dort fahren dürfen. Die OZ-Leser haben darüber abgestimmt, wie sie dieses Konzept finden.