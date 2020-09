Stadtmitte

Umweltfreundliches Lastenrad statt „dickem Diesel“: Knapp 30 Radler haben sich am Mittwochnachmittag in der Rostocker Innenstadt für eine fahrradfreundlichere Zukunft eingesetzt. „Wir wollen Aufmerksamkeit auf die Lastenräder bringen“, sagte Initiatorin Inga Ahlgrimm. Unter dem Motto „Wir bringen die Verkehrswende voran“ stellten sie sich zuerst in Pfeilformation vor das Rathaus. Beim anschließenden „Slow-Bike-Race“ traten die Teilnehmenden im Stadthafen gegeneinander an. Gewonnen hat, wer mit dem schweren Rad am langsamsten vorankam. Die Gruppe endete im Pfeil auf dem Doberaner Platz.

Seit vier Jahren benutze Ahlgrimm, Mutter zweier Kinder, ihr Rad fast täglich. „Familien und sogar Betriebe können darauf umsteigen. Dafür brauchen wir aber mehr und sichere Radwege und mehr Stellplätze.“ Die Cargobikes seien für Familien günstiger als Autos und mobiler im Stadtverkehr. Auch in den Urlaub fahre sie mit dem Rad, das einen Elektroantrieb habe. Einstiegsmodelle ohne E-Antrieb gebe es schon ab 1000 Euro.

Von Jule Damaske