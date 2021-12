Rostock-Brinckmansdorf

Ein Lastwagen ist am Donnerstagnachmittag, 2. Dezember, beim Verlassen einer Baustelle in Rostock einen Abhang hinabgerutscht und auf die Seite gestürzt. Der Fahrer kam verletzt ins Krankenhaus.

Der Vorfall hatte sich nach Polizeiangaben gegen 14 Uhr in Brinckmansdorf zugetragen. Der 30-jährige Fahrer verließ nach Informationen der Beamten mit seinem mit Mutterboden gefüllten Lastwagen die Baustelle im Riekdahler Weg. Hier entstehen derzeit neue Gleisanlagen für die Deutsche Bahn.

Beim Befahren eines engen Schotterweges auf Höhe einer Kleingartenanlage sackte am rechten Rand ein Teil des aufgeweichten Bodens ab. Der Laster kam in Schräglage und war schließlich nicht mehr zu halten. Der 30-Jährige stürzte mit seinem Gefährt auf die Beifahrerseite. Beim Aufprall erlitt der junge Mann leichte Verletzungen. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Die Beamten kontrollierten, ob Gefahrstoffe in einen Bach nahe der Unfallstelle ausgetreten waren und überprüften, inwieweit eine sichere Bergung des Lkw erfolgen kann. Die Bergung des Lastwagens soll am Freitag erfolgen. Wie hoch der entstandene Schaden ist, konnte nicht mitgeteilt werden.

Von Stefan Tretropp