Zugeparkte Einfahrten, zerfahrene Grünflächen und missachtete Verbotsschilder: Die Parksituation in Rostock erhitzt schon seit Langem die Gemüter. Aber nicht nur in der Innenstadt ist der ruhende Verkehr ein großes Problem. Auch im Nordwesten der Hansestadt macht sich der zunehmende Parkdruck bemerkbar. „Die Situation hat sich in den letzten Jahren deutlich verschärft“, betont Lichtenhagens Ortsbeiratschef Ralf Mucha ( SPD).

Vor allem in der Gegend rund um die Eutiner Straße komme es regelmäßig zu Verstößen. Spätestens in den Abendstunden sind dort sämtliche Kreuzungen und Feuerwehrzufahrten zugestellt – selbst die ohnehin schon wenigen Grünflächen im Ortsteil müssen immer öfter dran glauben. „Ganz besonders schlimm ist es neben der Zahnarztpraxis“, betont Claus Röhrich.

Verstärkte Kontrollen gefordert

Mehrmals schon habe der Anwohner beobachtet, wie die kleine Wiese an der Ecke als illegaler Stellplatz genutzt werde. „Der Rasen ist mittlerweile komplett hinüber – zurückgeblieben sind nur tiefe Pfützen und Matsch“, veranschaulicht der 56-Jährige. „Es ist an der Zeit, dass endlich etwas dagegen gemacht wird. Das ist doch kein Zustand“, ergänzt einer seiner Nachbarn.

Die Fläche neben einer Zahnarztpraxis in der Eutiner Straße ist komplett zerfahren. Regelmäßig werden hier Autos illegal abgestellt. Quelle: OZ

Ein Problem, das auch den Ortsbeirat seit geraumer Zeit beschäftigt. Zwar würde das Ordnungsamt in der Gegend hin und wieder patrouillieren, der Effekt halte allerdings maximal eine Woche lang an, wie der Gremiumschef Ralf Mucha aus Erfahrung weiß. „Daher wäre es wichtig, dass die Stadt die Kontrollen in den entsprechenden Bereichen noch einmal verstärkt“, meint er. Nur so könne sichergestellt werden, dass sich langfristig etwas ändert.

Weniger Platz durch fehlende Markierungen

Neben der regelmäßigen Ahndung von Verkehrsverstößen sei es seiner Ansicht nach ebenso wichtig, die bestehenden Parkflächen auf Vordermann zu bringen. Denn: „Überall fehlen Fahrbahnmarkierungen, so dass es an vielen Stellen zu einem Wegfall von Parkmöglichkeiten kommt“, erklärt Mucha. In der Husumer Straße sei dies beispielsweise der Fall.

Zwischen den parkenden Autos würden oftmals große Lücken entstehen, die ungenutzt blieben. Lediglich die privaten Stellflächen auf der von den Wohnhäusern abgewandten Seite seien optisch hervorgehoben. „Da nützen auch Kontrollen nichts. Wo keine Kennzeichnung vorhanden ist, kann man Autofahrern auch kein Falschparken vorwerfen.“

Private Parkplätze gefragt wie nie

Hinweis, dass der Parkdruck im Nordwesten Rostocks in den vergangenen Jahren stark zugenommen habe, gebe auch die stärkere Auslastung der privaten Parkplätze. „Während vor einigen Jahren noch ein Großteil davon leer stand, sind die meisten mittlerweile belegt“, sagt Mucha.

Das konnte auch Brigitte Lenz beobachten. Sie selbst wohnt schon ihr halbes Leben lang in Lichtenhagen. Einen PKW-Stellplatz haben sie und ihr Lebensgefährte allerdings erst vor wenigen Monaten angemietet. „So schlimm wie jetzt war es hier noch nie. Wenn man abends nach der Arbeit nach Hause kommt, findet man manchmal nur mit Glück noch eine passende Lücke“, beschreibt die 42-Jährige. Vor allem am Wochenende oder an Feiertagen spitze sich die Situation zu. „Dann kann man noch froh sein, wenn man sich vor die Mülltonnen stellen kann. Diesen Stress wollten wir uns nicht mehr antun“, so Lenz weiter.

Ortsbegehung geplant

Um auf all diese Stellen aufmerksam zu machen und gemeinsam mit der Stadt nach Möglichkeiten zu suchen, die Probleme zu beseitigen, hat der Ortsbeirat bereits Mitte Dezember 2020 zu einer Ortsbegehung eingeladen. Aufgrund der Corona-Pandemie und dem damit einhergehenden Lockdown, musste dieser Termin allerdings kurzfristig abgesagt werden. „Wir werden den Rundgang aber auf jeden Fall nachholen“, betont Mucha. Wann das sein wird, könne zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht abgeschätzt werden.

Von Susanne Gidzinski