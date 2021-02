Rostock

Den Sand unter den Füßen spüren und das Rauschen der Wellen hören. Für die Lichtenhäger ist das kein Problem. Ob mit dem Bus, der S-Bahn oder einfach mit dem Fahrrad: Innerhalb kürzester Zeit steht man in Warnemünde am Strand und kann aufs Meer schauen.

„Das Besondere an Lichtenhagen ist, dass es die Einfahrt nach Warnemünde ist“, sagt Hanka Bobsin, Leiterin des Begegnungszentrums Lichtenhagen. „Wenn man sich auf Zehenspitzen stellt, kann man fast die Ostsee sehen.“

Doch das ist natürlich nicht alles, was den 14 135 Einwohnern am Rostocker Stadtteil Lichtenhagen gefällt. Viele wohnen schon seit Baubeginn des Viertels in Lichtenhagen. „Die Menschen leben gerne hier“, erklärt Bobsin. „Aufgeschlossene Leute, die grundsätzlich sehr zufrieden mit dem Leben hier sind.“ Die Wohnungen sind in den letzten Jahren größtenteils barrierefrei umgebaut und saniert worden.

Café bauen und Bauernbrunnen sanieren

Auch die Fassaden sind erneuert, und der sogenannte „Lichtenhäger Brink“, eine denkmalgeschützte Promenade, die durch den Stadtteil führt, trägt zur Zufriedenheit der Bewohner des Stadtteils bei. Die vielen kleinen Brunnen wurden erst kürzlich ausgebessert und die großen Kirschbäume, die dort stehen, laden vor allem im Frühling und Sommer ein zum Spazieren und Entspannen.

Ein Wunsch von vielen Lichtenhägern sei, laut Hanka Bobsin, dass der Bauernbrunnen am Lichtenhäger Brink saniert und ein bisschen „aufgehübscht“ werde. Auch ein Café oder eine Gaststätte wären schön: „Imbisse gibt es vor Ort, aber eine Gastronomie fehlt“, erklärt sie. Ansonsten habe man aber alles im Stadtteil, was man so braucht. Auch an Kindergärten sowie Sport- und Spielplätzen mangelt es in Lichtenhagen nicht.

Und die sind auch gefragt, denn trotz vieler, die im und mit dem Stadtteil alt geworden sind, gebe es eine gut durchmischte Bevölkerung. „Rund um das Begegnungszentrum gibt es viele Vier- und Fünfraumwohnungen. Dort wohnen vor allem Familien mit ihren Kindern“, erklärt die Leiterin.

Eins-zu-eins-Betreuung während Corona

Das Begegnungszentrum der Kolping Initiative MVgGmbH hat sich auf Kinder- und Jugendarbeit spezialisiert. Gerade während der Corona-Pandemie sei es wichtig, dass junge Leute einen ruhigen Platz zum Lernen haben. Demnach sei, nach Anmeldung und Absprache, zurzeit eine Eins-zu-eins-Betreuung möglich und auch WLAN und Arbeitsgeräte stellt das Zentrum zur Verfügung. „Die Kinder können sich im Haus verteilen und in Ruhe arbeiten“, sagt Hanka Bobsin.

Ein separater Jugendclub bietet den jungen Besuchern Platz zum Feiern, Freundetreffen oder einfach nur zum Chillen. Doch auch Erwachsene kommen nicht zu kurz: Yoga, Zeichnen oder Line-Dance sind beispielsweise Kurse, die ohne Corona normalerweise regelmäßig angeboten werden. „Mir war gar nicht bewusst, wie sehr die Menschen uns schätzen“, sagt die Chefin lächelnd. „Während Corona haben wir viele aufmunternde Nachrichten bekommen – das ist toll.“

Gute Zusammenarbeit im Stadtteil

Gemeinsam mit drei Schulsozialarbeitern arbeitet das Begegnungszentrum eng mit den ortsansässigen Schulen zusammen. Dazu gehört auch die Hundertwasser-Gesamtschule. Schulleiter Olaf Meyer ist sehr zufrieden mit der Kooperation – sowohl mit dem Begegnungszentrum als auch mit den anderen Schulen. „Das liegt bestimmt auch daran, dass wir uns menschlich sehr gut verstehen“, sagt er.

Die Menschen des Stadtteils schätzt der 56-Jährige ähnlich ein wie Hanka Bobsin. „Als Schulleiter erlebe ich sehr interessierte Menschen, die ihre Meinung sagen.“ Dabei handele sich aber immer um lösungsorientierte Gespräche. Der Lichtenhäger lebt gerne in seinem Stadtteil.

Das darf sich nicht wiederholen

Die Ausschreitungen in Lichtenhagen 1992 sind in ganz Deutschland bekannt. Auch in der Gesamtschule sind sie immer wieder Thema: „Unsere Lehrer wollen an Fortbildungen teilnehmen, um die Ausschreitungen noch besser thematisieren zu können und es im Gedächtnis zu behalten“, erklärt der Schulleiter, „Allerdings wäre es falsch, die Lichtenhäger damit in Verbindung zu bringen – die jetzige Generation war da ja noch gar nicht geboren.“

Trotzdem bleibt es ein Ereignis, was vermutlich allen Rostockern und darüber hinaus in Erinnerung ist. „Das ist eine Narbe, die für Lichtenhagen und Rostock noch lange erhalten bleiben wird“, betont die Leiterin des Begegnungszentrums. Die Menschen in Lichtenhagen trügen Verantwortung, „dass es sich nicht wiederholt“.

Die lichte Stelle im Wald Insgesamt wohnen im Stadtteil 14 135 Menschen. Davon waren im Jahr 2019 7 066 Menschen männlich und 7 069 weiblich. Gebaut wurde Lichtenhagen von 1974 bis 1979 als dritter Ortsteil im Nordwesten Rostocks. Erstmals erwähnt wurde das Dorf 1319 als „parrochia Lychtenhagen“. Übersetzt heißt das so viel wie “lichte Stelle im Wald”. In den siebziger und achtziger Jahren galt der Stadtteil als Musterbeispiel für einen gelungenen Städtebau in Großplattenbauweise. Ende 1988 wohnten in Lichtenhagen 20 276 Einwohner. Bis 2006 ist die Zahl auf 13 367 Einwohner gefallen. Danach konnte die Zahl wieder stabilisiert werden, insbesondere durch den Bau neuer Ein- und Zweifamilienhäuser. Das Durchschnittsalter liegt bei 46,5 Jahren und damit leicht über dem Durchschnitt der Hanse- und Universitätsstadt Rostock. Lichtenhagen ist einer der wenigen Stadtteile mit mehreren weiterführenden Schulen: Die Hundertwasser-Gesamtschule und die Nordlicht-Schule. Im Stadtteil sind acht Kinderspielplätze zum Austoben und Spielen angesiedelt.

Daran arbeitet der gesamte Stadtteil. Die Gesamtschule ist als erste Rostocker „Schule ohne Rassismus“ ein Vorreiter. Und auch Hanka Bobsin betont, dass das Begegnungszentrum weder Diskriminierung noch Rassismus duldet: „Lichtenhagen ist ein bunter und attraktiver Stadtteil, der keinen Platz für Ausgrenzung bietet!“

Natur und Tiere statt Großstadt

Bunt und vor allem laut ist es im ASB Freizeitpark „In Natura“ am Rand von Lichtenhagen – normalerweise. Mit Hofcafé, Fahrradcrossstrecke, Zauberwald, Lehmbackofen und vielem mehr ist hier sonst eine ganze Menge los. Coronabedingt ist es derzeit jedoch eher ruhig auf dem Gelände.

Wer den Großstadtstress für ein paar Stunden hinter sich lassen möchte und lieber Pferde, Katzen, Hunde und Meerschweinchen unter die Lupe nehmen will, kann den Kinderbauernhof besuchen. Kinder können beim Füttern oder Versorgen der Tiere helfen – und die Ziegen haben auch einige zirkusreife Tricks parat.

Von Kira Müller