Rostock

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto an einer Kreuzung im Bereich Lichtenhagen in Rostock hat sich am Dienstag ein Fahrradfahrer leicht verletzt. Der Polizei zufolge bog ein 59-jähriger Autofahrer bei grüner Ampelschaltung nach rechts in die Warnowallee ein, als ihm ein 30-jähriger Fahrradfahrer entgegenkam.

Beide kollidierten miteinander. Dabei verletzte sich der Fahrradfahrer leicht. Er wurde durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt. Zudem wurde ein Atemalkoholwert von 0,9 Promille festgestellt. Es entstand ein Schaden von circa 1500.

Von OZ