Rostock-Lichtenhagen

Zwei Polizeibeamte sind bei einem Einsatz am späten Freitagabend im Rostocker Ortsteil Lichtenhagen von randalierenden Heranwachsenden angegriffen und verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, seien die Beamten gegen 21.30 Uhr über Notruf informiert worden, dass in der Grabower Straße mehrere junge Leute randalieren und lärmen würden. Anwohner hatten beobachtet, wie die Tatverdächtigen gegen mindestens ein geparktes Auto traten und unter anderem das Rücklicht beschädigten.

Als der erste Streifenwagen am Tatort eintraf und die beiden Beamten die Randalierer überwältigen wollten, wehrten diese sich heftig. Unter anderem haben die Heranwachsenden, von denen einer alkoholisiert war, nach den Polizisten getreten, gespuckt und gebissen. Beide Polizisten, eine Frau und ein Mann, verletzten sich dabei und mussten anschließend von Rettungskräften untersucht und ins Krankenhaus gebracht werden. Sie mussten ihren Dienst abbrechen.

Blut ins Gesicht eines Polizisten gespuckt

Die zur weiteren Hilfe angeforderten Polizeibeamten sahen sich ebenfalls heftigem Widerstand und einem hohen Aggressionspotential gegenüber. Die gerade so strafmündigen Jugendlichen attackierten auch diese Polizisten. Einem Beamten spuckten sie sogar Blut mitten ins Gesicht. Die Einsatzkräfte mussten einem Tatverdächtigen daraufhin eine Spuckhaube aufsetzen.

Zwei junge Leute wurden vorläufig festgenommen, einer ins Zentralgewahrsam gebracht, die andere in die Kinderklinik. Bei der Durchsuchung eines Rucksacks fanden die Beamten am Tatort neben Alkoholflaschen auch Drogenutensilien. Die Randalierer sind durch ähnlich gelagerte Delikte bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten und müssen auch diesmal mit mehreren Anzeigen rechnen.

Von Stefan Tretropp