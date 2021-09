Es wäre eines der aufwendigsten Straßenbau-Projekte Rostocks geworden: Im Norden der Hansestadt wollte das Rathaus ein neues (Stadt-)Autobahn-Kreuz bauen. Das ist nun vom Tisch. Was die Gründe sind, welche Rolle die Werften dabei spielen und was nun stattdessen in Groß Klein gebaut werden soll