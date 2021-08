Rostock-Lichtenhagen: Wann fließt wieder Wasser aus dem Bauernbrunnen?

Rostock

Erobert sich die Natur Lichtenhagen zurück? Ganz so schlimm mag es vielleicht nicht sein. Zumindest aber rund um den südlichen Teil des Lichtenhäger Brink ist es unübersehbar: Aus fast jeder Fuge wuchert das Unkraut. Aus dem stattlichen Bauernbrunnen, der das Ende des Brinks ziert, fließt kein einziger Tropfen Wasser. Stattdessen wachsen Gräser und Unkraut an den Seiten heraus, Graffitischmierereien überdecken die Kunst am Brunnen und im Becken sind nur Plastikflaschen, Papiermüll und Glasscherben statt Wasser zu sehen.

„Rostock wuchert zu“, berichtet ein Leser der OZ aus Lichtenhagen. Er meint, an vielen Ecken in der Stadt passiere kaum etwas, Mitarbeiter vom Grünamt kämen mit der Arbeit nicht hinterher. Vor allem sein eigener Stadtteil Lichtenhagen falle ihm unangenehm auf. Der gerade erst sanierte Lichtenhäger Brink werde aus seiner Sicht nicht ordentlich gepflegt. Aber auch an Fußgängerwegen, Straßen und auf öffentlichen Plätzen sei in den Sommermonaten mehr Unkraut als gepflegte Fläche zu sehen.

Vandalismus: Bauernbrunnen seit 2007 nicht mehr in Betrieb

„Der Bauernbrunnen am Ende des Lichtenhäger Brink ist seit 2007 nicht mehr in Betrieb. Gründe für die Außerbetriebnahme waren das städtebauliche Umfeld und ein extremer Vandalismus an der Brunnenanlage“, heißt es dazu aus dem zuständigen Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen. Die empfindliche Kunst im Brunnenbecken wurde mehrfach durch Vandalismus schwer beschädigt. Die Folge: Der Brunnen wurde abgestellt.

Aus dem Kunstwerk ist ein Abfallbehälter geworden. Anwohner rund um den Platz blicken von ihren Balkonen auf einen heruntergekommenen Platz mit verwilderten Ecken, in denen Büsche über die steinernen Grenzen und Gräser rund um die frühere Einkaufshalle wuchern.

„Durch die Sanierung des Lichtenhäger Brink soll nun kurzfristig die angrenzende Platzfläche inklusive der Brunnenanlage instand gesetzt werden und dadurch wieder erlebbar sein.“ Ulrich Kunze, Sprecher Hansestadt Rostock Quelle: Ove Arscholl

Bereits im vergangenen Jahr beschäftigte sich auch der Lichtenhäger Ortsbeirat mit dem maroden Teil des Brinks. Der Zustand dort sei vielen ein Dorn im Auge, deshalb müsse auf dem Gelände der alten Spar-Halle dringend etwas passieren, berichtete damals Ortsbeiratsvorsitzender Ralf Mucha (SPD). Zumindest für diesen Bereich gibt es nun aber gute Nachrichten: „Durch die Sanierung des Lichtenhäger Brink soll nun kurzfristig die angrenzende Platzfläche inklusive der Brunnenanlage instand gesetzt werden und dadurch wieder erlebbar sein“, teilt Rathaussprecher Ulrich Kunze die Informationen aus dem Amt für Stadtgrün mit.

Denn erleben können die Lichtenhäger dort seit Jahren eigentlich nichts. Kaum ein Mensch ist rund um den Brunnen und diesen Teil des Brinks zu sehen. Eine junge Mutter, die dort am Nachmittag mit ihrer kleinen Tochter entlangläuft, berichtet, sie kenne den Platz am Brunnen gar nicht anders. „Es wäre schön, wenn dort wieder Wasser fließt“, sagt sie nur.

Brunnen wurde bereits 1998 einmal saniert

Seit 1978 steht der Bauernbrunnen des Rostocker Keramikers Erich Nitzsche auf dem Lichtenhäger Brink. Er gehörte zu den beliebtesten Brunnenanlagen überhaupt in der Hansestadt. 1998 wurde er bereits mit Unterstützung der stadteigenen Wohnungsgesellschaft Wiro rekonstruiert und saniert.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die sieben Brunnen „Leben im Wasser“ auf dem nördlicheren Teil des Lichtenhäger Brink wurden bereits saniert. Wann am Lichtenhäger Brink und rund um den Bauernbrunnen genau mit den Sanierungsarbeiten begonnen wird, ist allerdings noch nicht klar. „Ein detaillierter Zeitplan steht noch nicht fest“, so Stadtsprecher Ulrich Kunze. Angekündigt wurde die Sanierung des Brunnens aus der Verwaltung schon 2019.

Von Michaela Krohn