Rostock

Zugewucherte Grünflächen, fehlende Aufenthaltsbereiche, leerstehende Eckläden und in die Jahre gekommene Gehwege: Immer wieder beklagen sich Anwohner des Rostocker Stadtteils Lichtenhagen über den Zustand ihres Viertels. „Es ist schon ganz schön armselig, wie es in manchen Ecken aussieht“, sagt eine ältere Dame, die am Mittwochmorgen unweit des Sonnenblumenhauses mit ihrem Hund spazieren geht. Insbesondere im Zentrum gebe es ihrer Meinung nach jede Menge Potenzial, welches nur ausgeschöpft werden müsste. „Passiert ist bislang aber nicht viel.“ Doch genau das soll sich nun ändern.

Bereits im November 2019 wurde Lichtenhagen in ein Förderprogramm aufgenommen. Mit der Finanzhilfe von Bund und Land sollen die Wohn- und Lebensqualität sowie die Nutzungsvielfalt im Quartier erhöht, die Integration aller Bevölkerungsgruppen unterstützt und der Zusammenhalt in der Nachbarschaft gestärkt werden. Jetzt geht es an die konkrete Planung und Verwirklichung einzelner Projekte.

Ausbau und Sanierung Grabower Straße

Als erstes Vorhaben im Rahmen des Förderprogramms soll die Erweiterung und grundhafte Sanierung der Grabower Straße umgesetzt werden, wie Thorsten Gebhards von der Rostocker Gesellschaft für Stadtentwicklung (RGS) am Dienstag in der Sitzung des Ortsbeirates erläuterte. Geplant sei die Erneuerung der gesamten Fahrbahn, der abgehenden Verbindungswege, der öffentlichen Grünflächen und der Wendeanlage. Ebenfalls vorgesehen sind die Errichtung einer Regenkanalisation, neue Parkmöglichkeiten sowie eine E-Ladesäule.

Unkraut, Fugengrün und wuchernde Gräser am Lichtenhäger Brink. Aus dem Bauernbrunnen fließt schon seit Jahren kein Wasser. Dort gab es immer wieder extremen Vandalismus. Quelle: Michaela Krohn

Zudem sei eine Aufpflasterung zur Verkehrsberuhigung angedacht. Ein Vorhaben, das längst überfällig sei, wie einige Anwesende anmerken: „Da muss endlich Ruhe reinkommen. Momentan gleicht die Straße eher einer Rennstrecke“, berichtet ein Anwohner.

Derzeit erfolge die Erarbeitung der Ausführungsplanung, so dass voraussichtlich im zweiten Quartal 2022 mit den eigentlichen Bauarbeiten begonnen werden kann. Die Fertigstellung ist dann für das erste Quartal im darauffolgenden Jahr angedacht. Anwohner müssen sich auf Einschränkungen im Verkehr und kurzzeitige Sperrungen gefasst machen. „Wir werden die Betroffenen aber rechtzeitig informieren“, versichert Gebhards.

Lichtenhäger Brink erlebbar machen

Gebaut werden soll in den nächsten Jahren ebenfalls im südlichen Teil des Lichtenhäger Brinks – genauer gesagt ab dem zweiten Quartal 2022. Ziel der Sanierung sei es, den Bereich denkmalgerecht wiederherzustellen und den Freiraum entsprechend der Entwicklungskonzeption aus dem Jahr 2004 aufzuwerten. „Vor allem möchten wir den Brink wieder für alle Bürger erlebbar machen“, betont RGS-Mitarbeiterin Judith Isenberg.

So soll unter anderem der Spielplatz auf die andere Seite des Bolzplatzes verlegt, weitere Sitzgelegenheiten geschaffen, neue Bodenplatten verbaut und der Bauernbrunnen aus seinem langjährigen Schlaf erweckt werden. Auch die Entwässerungssituation auf dem gesamten Areal soll komplett verändert werden, so dass es nicht mehr zu Pfützenbildung und im Winter zu regelrechten Eislandschaften kommt.

Eine der drei Brücken im Park Lichtenhagen. Sie soll 2022 erneuert werden. Quelle: Susanne Gidzinski

Ein Punkt, der sowohl den Bürgern als auch den Ortsbeiratsmitgliedern sehr am Herzen liegt, sei die Gestaltung der Zugänge zum Lichtenhäger Brink. „Wir bitten darum, dass diese nicht vollständig barrierefrei geplant werden – zumindest nicht so, dass Autos diese überwinden könnten“, wirft der Vorsitzende Ralf Mucha (SPD) ein und erntet Zustimmung von den anderen Anwesenden. Immer wieder würden Fahrzeuge die Fläche widerrechtlich befahren. Dabei sei es bereits mehrfach zu brenzligen Situationen gekommen.

Ein Park für alle

Ein weiteres Projekt, welches im Rahmen des Förderprogramms umgesetzt wird, ist die Erneuerung zweier im Park Lichtenhagen befindlicher Brücken. Vorgesehen seien ein Belag, der nicht rottet und vor allem rutschfest ist, und ein höheres Geländer. Insgesamt werden für beide Querungen 200 000 Euro fällig.

Bei den Arbeiten an den Brücken alleine werde es aber nicht bleiben. Auch der Park selbst soll zukünftig in neuem Glanz erstrahlen. So soll zum einen das geschützte Biotop wiederhergestellt und zum anderen die Eingangssituation zur Anlage selbst verbessert werden. „Die Zugänge sind derzeit sehr unscheinbar. Selbst einige Lichtenhäger wissen nicht, dass in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft ein Park verborgen liegt. Das muss sich ändern“, so Gebhards weiter.

Welche anderen Projekte im Park Lichtenhagen möglich sind, das möchte die RGS gemeinsam mit den Bürgern des Stadtteils erarbeiten. „Es bringt schließlich nichts, wenn wir 1,2 Millionen Euro investieren, aber an den Bedürfnissen der Menschen vorbeiplanen“, meint Gebhards. „Wir wollen ein attraktives Angebot für alle Lichtenhäger schaffen.“

Von Susanne Gidzinski