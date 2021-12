Rostock

Feierabend und der Kühlschrank ist leer? Heißhunger, aber keine Snacks im Haus? Der Supermarkt hat schon geschlossen und die Lust auf Einkaufen an der Tanke fehlt? Dann könnte ein neuer Lieferservice die Lösung sein. Der wird am Freitag, 3. Dezember, in Rostock eröffnet und will Platzhirschen Konkurrenz machen.

„Brandkanne“ heißt der Lieferdienst, der Name ist Programm: Mit alkoholfreien und hochprozentigen Durstlöschern macht er abends und nachts Brause- und Bierbrand in Rostock den Garaus. Die Idee zum Mobil kam Brandkanne-Chef Martin, als er selbst auf dem Trockenen saß. „Ich hatte bei der Konkurrenz bestellt und musste fast zwei Stunden warten.“ Das schmeckte dem Unternehmer nicht. „Ich dachte mir, das kann ich besser.“ Den Beweis will er ab Freitagabend antreten, dann nimmt „Brandkanne“ Fahrt auf.

Essen und Getränke bestellen – das funktioniert so: Online auf www.brandkanne-rostock.de sind alle verfügbaren Getränke und Snacks aufgelistet. Ist das Passende gefunden, kann über die Hotline 0152/ 266 32 307 geordert werden.

Die Lieferung soll nicht lang auf sich warten lassen. Das „Brandkanne“-Team will Bestellungen in Rostock schneller als Mitbewerber ausliefern und zugleich unschlagbare Preise bieten. „Günstiger als alle“ – so das Versprechen.

Der Mindestbestellwert beträgt 5 Euro, ab 15 Euro wird die Bestellung kostenlos nach Hause gebracht, ansonsten ist ein Fahrkostenaufschlag von 3 Euro fällig. Geliefert wird rostockweit mit Ausnahme von Warnemünde. Preise für Getränke und Speisen sind online aufgelistet.

Kostprobe gefällig? Die 1,5-Liter-Cola gibt es für 2,55 Euro, ein Liter Saft für 2,35 Euro. Bier kostet je nach Sorte zwischen 1,22 und 1,62 Euro pro Flasche. Die Wodka-Pulle ist ab 13,90 Euro zu haben. Eine Dose Erbseneintopf wechselt für 3 Euro den Besitzer. Chips, Flips und Salzstangen kosten 1,90 Euro. Alle Preise sind ohne Pfand und inklusive Mehrwertsteuer.

Auf Tour bis in die Nacht

Die „Brandkanne“ tourt ab sofort an 365 Tagen im Jahr durch Rostock. Geliefert wird im Stadtgebiet montags bis donnerstags zwischen 20 und 3 Uhr und freitags von 20 bis 6 Uhr. Am Wochenende wird 32 Stunden am Stück gearbeitet: Jeden Samstag ab 20 Uhr bis montags 4 Uhr früh werden Snacks und Spirituosen ausgefahren. Binnen 30 bis 60 Minuten ab Bestellaufgabe soll die Ware am Ziel eintreffen.

Lässt die „Brandkanne“ länger auf sich warten, bekommen Kunden zehn Prozent Rabatt auf den Gesamtpreis ihrer Rechnung. Der „Brandkanne“-Chef ist aber überzeugt, versprochene Lieferzeiten einzuhalten. Der Trick: Besonders beliebte Artikel hat er vorsorglich im Wagen. „Das spart Zwischenstopps im Lager.“

Von Antje Bernstein