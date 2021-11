Rostock

Ab sofort lassen sich E-Scooter von Lime auch in Rostock ausleihen. Das Unternehmen startet mit einer Flotte von 500 E-Scootern in der Stadt. Damit erweitert sich das Angebot in der Hansestadt – aktuell sind bereits Hunderte Roller von „Bird“, „Tier“ und „Moin“ unterwegs.

„Wir stellen unser Angebot in enger Absprache mit der Stadt Rostock zur Verfügung, um den Menschen eine nachhaltige Mobilitätsoption für die letzte Meile zu bieten, insbesondere als Ergänzung zum Öffentlichen Nahverkehr. So helfen wir den Städten schrittweise, autospezifische Verkehrsprobleme wie Staus und Luftverschmutzung in den Griff zu bekommen“, sagt Jashar Seyfi, Deutschlandchef von Lime. Der E-Scooter-Verleiher ist nach eigenen Angaben der weltweit führende Anbieter von Mikromobilität. In Deutschland verleiht das Unternehmen per App E-Scooter und E-Bikes in nun 65 Städten.

Lime startet seinen Service ohne eine Gebühr zum Entsperren. Pro Minute kostet die Fahrt dann 10 Cent. Zum Vergleich: Bei den anderen Anbietern in Rostock gibt es eine Entsperrgebühr für einen Euro und die Fahrtminute kostet zwischen 15 Euro und 25 Cent.

Trotz allen Fahrspaßes mit den Stadtflitzern – Lime fordert seine Nutzer auf, die Verkehrsregeln einzuhalten, nur auf Straßen sowie Radwegen zu fahren und stets ordnungsgemäß zu parken. Dafür weist Lime seinen Kunden in der App auf die zulässigen Abstellbereiche hin. Ein Foto vom korrekt geparkten Fahrzeug nach Fahrtende soll ordnungsgemäßes Parken sicherstellen.

Von OZ/acs