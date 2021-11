Rostock

In Berlin und Schwerin sind die Entscheidungen gefallen. Doch was bedeutet das für Rostock? Gibt es am Freitag eine abschließende Entscheidung zum Rostocker Weihnachtsmarkt – und wenn ja, unter welchen Bedingungen findet er statt? Gilt in den Straßenbahn jetzt 3G und wie wird das umgesetzt? Wie setzt die Hansestadt die Vorgaben „von oben“ um und was können die Menschen an Warnow tun, damit die Corona-Lage nicht eskaliert?

All diese Fragen beantwortet Rostocks Gesundheitssenator Steffen Bockhahn (Linke) am Freitag ab 10.15 Uhr bei OZ+.

Im neuen Live-Interview-Format der OSTSEE-ZEITUNG bezieht der wichtigste Corona-Manager der Hansestadt Stellung. Wie ist die Lage an der Warnow? Wo gibt es die meisten Infektionen – und was können wir dagegen tun? Wie sieht es in unseren Kliniken aus und wo bekommen Rostocker ihre (Booster-)Impfung? Bleiben Schulen und Kitas offen – und was wird aus den Veranstaltungen?

Von OZ