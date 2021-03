Rostock

Die Zeiten, in denen wir ausgelassen in Clubs und auf Festivals gefeiert haben und uns DJs und DJanes live den passenden Sound zum Tanzen lieferten, liegen lange zurück. Corona-Pandemie und Lockdown haben der Veranstaltungsbranche buchstäblich den Stecker gezogen. Doch die Kreativszene wird ihrem Namen gerecht und findet neue Wege, Kultur erlebbar zu machen. Den nächsten Beweis dafür soll es kommende Woche in Rostock geben.

Am Eingang zu Rostocks Einkaufsmeile, der Kröpi, soll es am Dienstag (9. März) eine Aktion geben, die Musik in den Ohren von Electro-Fans ist: Christoph Dahlberg legt im Kröpeliner Tor auf. Der Künstler, der in Rethwisch lebt und dort sein Studio und Atelier hat, hat sich weit über Deutschlands Grenzen hinaus einen Namen gemacht – als Bildhauer und Soundtüftler. Sein Debütalbum „Time“ sammelt international Top-Kritiken in Musikmagazinen ein. Am 9. März wird Dahlberg Auszüge der Platte in Rostock spielen.

Organisator des coronakonformen Konzerts ist ein Künstlerkollektiv: Vor Kurzem haben Christoph Knitter und Stefanie Rübensaal mit Unterstützung von Christoph Chciuk das Erdgeschoss des Kröpeliner Tors zur Galerie umfunktioniert, in der im Rahmen des #ErlebnisWinterRostock verschiedenste Aktionen stattfinden – von der Lesung über eine Plakatausstellung bis hin zur Videoinstallation. So sollen auch im Lockdown Live-Auftritte vor Publikum und Kulturveranstaltungen ermöglicht werden.

Das Set von Christoph Dahlberg wird von besonderen Hinguckern begleitet: Stefanie Rübensaal, die zuletzt Rostocks Wasserturm zur Video-Leinwand umfunktionierte, liefert Visuals zu den Electrobeats. Los geht es am Dienstag um 19 Uhr. Das Publikum wird dringend gebeten, sich an die geltenden Corona-Regeln wie den Mindestabstand zu halten. Übrigens: Wer das DJ-Set nicht live erleben kann oder es noch einmal sehen möchte, hat online Gelegenheit dazu. Die Veranstalter nehmen den Auftritt auf und veröffentlichen anschließend ein Video davon auf www.besseralsnichts.art.

