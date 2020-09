In der Rostocker Stadthalle tagt am heutigen Mittwoch wieder die Bürgerschaft. Die vergangenen Sitzungen am coronabedingten Ausweichort dauerten immer lang. Auch heute ist die Tagesordnung wieder voll. Unter anderem geht es um das Schulessen der Rostocker Kinder, E-Scooter und die RSAG. Hier der Liveticker.