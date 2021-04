Rostock: Lkw-Fahrer im Seehafen mit 2,35 Promille erwischt

Rostock

Mit einem Atemalkoholwert von 2,35 Promille haben Bundespolizisten bei einer Kontrolle im Seehafen Rostock den Fahrer eines Lkw erwischt. Er habe zudem erkennbare Schwierigkeiten beim Verlassen seiner Fahrerkabine gehabt, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Vorausgegangen war ein Hinweis eines Hafenmitarbeiters, der den Beamten mitteilte, dass der Lkw-Fahrer beim Einweisen im Stauraum jegliche Handzeichen ignorierte sowie die Fahrspur eines anderen Lkw unkontrolliert kreuzte.

Bei der Befragung durch die Beamten gab der 42-jährige aus Tschechien an, in der letzten Stunde vor der Kontrolle keinen Alkohol zu sich genommen zu haben. Der durchgeführte Atemalkoholtest besagte aber etwas anderes. Dem Lkw-Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und der Sachverhalt zuständigkeitshalber an die Wasserschutzpolizeiinspektion Rostock übergeben. Diese haben nunmehr die Ermittlungen wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr gegen den Lkw-Fahrer aufgenommen.

Von OZ