Rostock

So schnell ist die Freude dahin: Eine 34-jährige Nissan-Fahrerin wurde am Freitagvormittag in der Rostocker Südstadt in einen Unfall mit einem Container-Fahrzeug verwickelt. Die Frau wurde nicht verletzt, ihr Auto hat aber nur noch Schrottwert. Dabei bekam sie den Wagen erst vor wenigen Wochen zum Geburtstag geschenkt.

Gegen 9.30 Uhr war der 48-jährige Fahrer des Container-Wagens, der Recyclingbehälter transportiert, auf dem Südring in Richtung Stadthalle/Goetheplatz unterwegs. Dabei fuhr er auf der linken der beiden Fahrspuren. Beim Wechsel auf den rechten Fahrstreifen übersah der Fahrer offenbar wegen des toten Winkels den Nissan.

Anzeige

Zur Galerie Offenbar befand sich der Pkw im toten Winkel

Lkw schiebt Nissan vor sich her

Der Pkw befand sich neben dem Container-Wagen. Der Lkw rammte mit seinem vorderen Bereich den Nissan im Heckbereich. Dieser drehte sich daraufhin und schleuderte quer vor den Laster. In dieser Position schob der Container-Wagen das Auto noch einige Meter vor sich her.

Weitere OZ+ Artikel

Die Polizei sperrte den Südring voll. Feuerwehr, Rettungswagen und Notarzt eilten zum Unglücksort. Die 34-Jährige wurde vorsorglich von Sanitätern untersucht, sie kam mit einem Schrecken davon. Am Nissan entstand erheblicher Sachschaden. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.

Von Stefan Tretropp