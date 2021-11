Rostock/Lübeck

Die Kunsthallen in Rostock und Lübeck trennen räumlich nur 110 Kilometer. Trotzdem liegen sie in zwei verschiedenen Welten – zumindest künstlerisch gesehen. Das zeigt sich in der Rostocker Kunsthalle, in der zurzeit ein grellpinkes „Holstentor“ (1980) der Hansestadt Lübeck von Pop-Art Künstler Andy Warhol (1928-1987) der Arbeit eines gestandenen DDR-Künstlers wie Willi Sitte gegenüberhängt.

In der Doppelausstellung „Perspektivwechsel“, die ab Mittwoch an beiden Standorten zu sehen ist, treten die Kunsthallen 31 Jahre nach der Deutschen Einheit erstmals in einen Dialog. Dabei führen beide Häuser Gemälde, Grafiken, Plastiken und Installationen von mehr als 90 Künstlern aus der Zeit der deutschen Teilung bis in die Gegenwart zusammen. Damit soll auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den Entwicklungen auf beiden Seiten der innerdeutschen Grenze aufmerksam gemacht werden.

Sozialistische Realisten treffen auf westliche Avantgarde

„Wir wollten schauen, was gleich und was unterschiedlich ist“, sagt Kunsthallenchef Jörg-Uwe Neumann. In der Schau treffen Arbeiterporträts auf Abstraktes, sozialistische Realisten auf westliche Avantgarde. Zugleich werden Klischees sogenannter Ost- und West-Kunst aufgebrochen.

Denn: „Wir haben einen neuen Blick gewonnen und Überraschendes entdeckt“, sagt Antje-Britt Mählmann, Leiterin der Kunsthalle St. Annen in Lübeck. „Zum Beispiel, dass es auch abstrakte Kunst in der Rostocker Sammlung gab, die schon zu DDR-Zeiten angekauft wurde. Und dass wir in Lübeck schon in den frühen 80er Jahren Kunst aus der DDR gesammelt und gekauft haben.“

Dazu gehört das Gemälde „Lob der gelegentlichen Unvernunft“, von DDR-Malerstar Bernhard Heisig (1925-2011), Mitbegründer der Leipziger Schule, das die Kunsthalle Lübeck 1982 gekauft hat. „Diese Art von Gemälde fehlt in Rostock, das war in der Tat überraschend“, so Mählmann. Das Bild, das mithilfe einer Corona-Unterstützung restauriert wurde, ist nach langer Zeit wieder in Lübeck zu sehen.

Umgekehrt sei nicht alles sozialistischer Realismus, was aus der Rostocker Sammlung komme. Denn die Rostocker Kunsthalle kaufte auch abstrakte Werke etwa von Willy Wolff (DDR), Gerhard Hoehme (BRD) oder Lauri Ahlgrén (Finnland). Möglich war der Kauf von Arbeiten aus dem „nichtsozialistischen Ausland“ weil die Kunsthalle seit 1969 im Rahmen der „Ostseewoche“ alle zwei Jahre zur Biennale der Ostseeländer einlud.

Dort wurde Malerei, Grafik, Bildhauerei und Fotografie aus den Ostseeanrainerstaaten gezeigt – ein beliebtes Schaufenster internationaler Gegenwartskunst in der DDR. Auch einige Werke aus Westdeutschland wurden angekauft – ein Querschnitt davon ist in der Kunsthalle Lübeck zu sehen, darunter der Farbholzschnitt „Hommage à Caspar David Friedrich“ von HAP Grieshaber.

Jo Jastram in Lübecker Schau dabei

Auch klassische DDR-Kunst, wie eine Leninbüste und Arbeiten der Großmeister Willi Sitte („Praktikantin“) und Werner Tübke („Verspottung eines Ablasshändlers“) aus dem Rostocker Bestand werden in Lübeck gezeigt. „Für viele Besucher dort ist es sicher das erste Mal, dass sie so eine Position sehen“, sagt Neumann. Auch regionale „Stars“ wie Jo Jastram werden dem dortigen Publikum präsentiert. Das Lübecker Pendant dazu sei Hanna Jäger, die unter anderem mit einer unter Hochspannung stehenden Arbeit mit Neon- und Schwarzlicht vertreten ist und einen Kontrast zu den figürlichen Arbeiten bildet.

Die Schau ist in die Themenbereiche „Polaritäten“, „Parallelen“, „Brückenschlag und Austausch“, „Wiedervereinigung“ und „Gegenwart“ gegliedert. Kuratiert wurde sie von Ann-Kristin Jürgensen und Melanie Ohst, die beide um die Wendezeit geboren wurden. „Wir können noch sehr viel tun, um uns besser kennenzulernen. Daher würde ich mich freuen, wenn junge Menschen in die Schau kommen und sich die Arbeiten unvoreingenommen anschauen“, so Neumann.

Ältere Besucher könnten mit der Schau vielleicht Vorurteile abbauen. Musikalisch untermalt wird die Ausstellung vom Projekt Bildklang um den Rostocker Musiker Benjamin Weiß, der mit Musikern aus Schleswig-Holstein Kompositionen zu ausgewählten Bildern entwickelt hat. Zu hören sind diese im Audioguide sowie bei einem Doppel-Konzert am 22. Januar in Rostock und Lübeck.

„Ich finde solch einen „Perspektivwechsel“ sehr spannend und sehr wichtig. Er trägt dazu bei, unsere gemeinsame und doch so unterschiedliche Geschichte besser zu verstehen“, sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, die gemeinsam mit Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther, Rostocks Bürgermeister Claus Ruhe Madsen und Schirmherr Björn Engholm die Schau in Rostock und später in Lübeck eröffnete.

Von Stefanie Büssing und Petra Haase