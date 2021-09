Rostock

Anwohner des Rostocker Stadtteils Lütten Klein sind verzweifelt. Seit Jahren schon müssen sie sich mit Falschparkern in der Fußgängerzone auf dem Boulevard herumschlagen. Sämtliche Versuche, die Fläche autofrei zu bekommen, seien fehlgeschlagen.

Laut dem Stadtamt fehlen die rechtlichen Grundlagen, um stärker gegen die Übeltäter durchzugreifen. Grund dafür sei die Zusatzbeschilderung „Lieferverkehr frei“, welche das Be- und Entladen sowie Nebenverrichtungen in dem Bereich bis zu 20 Minuten ermöglicht. „Deshalb sind Vornotierungen und entsprechende Nachkontrollen gesetzlich vorgeschrieben. Innerhalb des genannten Zeitfensters werden die mutmaßlich ordnungswidrig parkenden Fahrzeuge jedoch häufig entfernt“, heißt es dazu aus dem Rathaus.

Nur wenn der genannte Zeitraum überschritten werde, könnten die Politessen ein Bußgeld verhängen. Der Kommunale Ordnungsdienst führe in regelmäßigen Abständen Kontrollen durch. Den Anwohnern ist das aber nicht genug. „Es ist offensichtlich, dass viele die Fläche als Parkplatz nutzen. Sie stehen hier über mehrere Stunden hinweg“, berichten Bernd Hartmann und sein Sohn Thomas Hartmann. Seit vielen Jahren wohnen sie schon im Viertel. Autofrei haben sie den Boulevard nur selten gesehen.

Warten auf den großen Knall

Und tatsächlich: Ein genauerer Blick zeigt, der Boulevard ist bei Falschparkern wirklich beliebt. Es ist gerade 15 Uhr, als eine junge Dame mit ihrem blaugrauen Opel aus dem Landkreis Rostock neben der Bäckerei Junge hält und für mehrere Minuten in einem der umliegenden Geschäfte verschwindet. Zum Be- oder Entladen hat sie dort offensichtlich nicht gehalten.

Besucher der umliegenden Geschäfte nutzen die Fläche gerne als Parkplatz. Quelle: Ove Arscholl

Nur wenige Meter weiter stehen gleich mehrere Transporter und ein Personenkraftwagen aneinandergereiht. Von den Haltern der Fahrzeuge keine Spur. Auch nach einer Stunde haben sie sich nicht vom Platz bewegt. Lediglich ein großer Laster hält sich an die Vorgabe. Mit eingeschalteten Warnblinkern fährt er auf den Boulevard. Rasch räumt der Fahrer ein paar Kisten aus und schon macht er sich wieder auf den Rückweg.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Einzig die unsachgemäß abgestellten Autos erschweren ihm das Rangieren. „Ich warte eigentlich nur auf den Tag, an dem es hier einmal richtig rumst“, sagt Bernd Hartmann, der das Geschehen beobachtet. „Hier muss endlich härter durchgegriffen werden, damit das ein Ende hat.“

Reibereien und rasende Radfahrer

Aber noch ein weiteres Problem auf dem Boulevard bereitet den Lütten Kleinern Bauchschmerzen: „die Radfahrer, die hier rücksichtslos durch die Fußgängerzone rasen“, betont Traudi Leder (77). „Man hat teilweise richtig Angst, sich hier zu bewegen“, ergänzt ihre 85-jährige Bekannte. Besonders schlimm sei es zu Marktzeiten. Dann kurvten die Zweiräder nicht nur um die zahlreichen Passanten herum, sondern auch zwischen den einzelnen Ständen.

Zum Teil stehen die Fahrzeuge über Stunden hinweg auf dem Boulevard. Quelle: Ove Arscholl

Das bestätigt auch Hop Nguyen. So manche brenzlige Situation habe die Inhaberin des anliegenden Blumenhauses Lütten Klein bereits von ihrem Laden aus beobachten können. Ein Schreckensmoment werde ihr wohl für immer im Gedächtnis bleiben. Nämlich, als ein kleiner Junge um Haaresbreite einen älteren Herren angefahren hätte. „Das hätte ganz böse enden können. Die Radfahrer sind hier einfach viel zu schnell unterwegs.“

Kröpeliner Straße als Vorbild

Ein Fakt, der in den vergangenen Jahren schon so manche Gemüter erhitzt habe, wie die Geschäftsfrau außerdem berichtet: „Ich habe schon öfters mitbekommen, wie sich die Menschen nach solchen Vorfällen angefangen haben zu streiten. In manchen Fällen ist es sogar zu richtigen körperlichen Auseinandersetzungen gekommen, weil jeder auf sein Recht gepocht hat.“

Um die Situation auf dem Boulevard zu entschärfen und wieder Ruhe in den Stadtteil zu bringen, plant der Ortsbeirat gemeinsam mit den zuständigen Behörden und einigen Anwohnern eine Begehung auf dem Boulevard. Gemeinsam möchte man schauen, welche Lösung sich finden ließe. Denkbar wäre eine zeitliche Begrenzung des Lieferverkehrs, wie es bereits in der Innenstadt in der Kröpeliner Straße der Fall ist. „Auf jeden Fall muss hier etwas passieren. Dafür werden wir uns als Gremium einsetzen“, versichert der stellvertretende Vorsitzende, Martin Raspe (Die Linke).

Von Susanne Gidzinski