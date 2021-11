Rostock

Hundebesitzer im Rostocker Stadtteil Lütten Klein sind unzufrieden mit den Bedingungen für ihre Tiere. Vor allem fehlende Möglichkeiten zur Kot-Entsorgung stoßen ihnen übel auf. Andere Bürger sind genervt von den ganzen Hinterlassenschaften der Vierbeiner, die deshalb im gesamten Viertel zurückgelassen werden.

„Manche Grünflächen kann man gar nicht mehr betreten, ohne Gefahr zu laufen, in eine der zahlreichen Tretminen zu latschen“, sagt Uta Graber, die am Freitagvormittag gemeinsam mit ihrer Enkelin das schöne Wetter auf einem Spielplatz genießt. „Selbst hier, wo die Kinder toben und mit ihren Händen im Sand mantschen, liegt einiges rum.“

Anwohnerin sammelt 400 Unterschriften

Helfen sollen zusätzliche Hundetoiletten im Stadtteil. Davon ist zumindest eine Bürgerin überzeugt, die in den vergangenen Wochen mehr als 400 Unterschriften für das Projekt gesammelt hat. Eine Aktion, die besonders bei den Tierliebhabern im Viertel gut ankommt. Dabei gehe es weniger darum, kostenfreie Kotbeutel zur Verfügung gestellt zu bekommen, sondern weitere Möglichkeiten für deren Entsorgung zu schaffen.

„Manchmal komme ich während einer Gassi-Runde an keinem einzigen Abfallbehälter vorbei“, berichtet Daniela Remus. Die 47-Jährige selbst hat stets Tütchen in der Tasche, damit sie die Häufchen ihres Mini-Chihuahua „Peppi“ ordnungsgerecht entsorgen kann. „Meistens nehme ich sie mit nach Hause. Viele andere haben darauf aber keine Lust“, meint sie und deutet auf die Wiese, auf der ihr Vierbeiner gerade einen scheinbar interessanten Geruch wahrgenommen hat. „Man sieht es doch. Hier ist alles verdreckt.“ Mit ihrer Unterschrift möchte sich die Lütten Kleinerin für mehr Sauberkeit in ihrem Wohnort einsetzen.

Stadt sieht keinen finanziellen Spielraum

Ob eine Unterschriftenliste dabei allerdings helfen kann, sei fraglich. Zumindest für 2022/2023 bestehe im Rahmen der Haushaltsmittelbewirtschaftung kein finanzieller Spielraum, das Dienstleistungsangebot zu erweitern, „da es sich um eine freiwillige Leistung der Stadtverwaltung bei hundertprozentigem Zuschussbedarf handelt und die Planungen bereits abgeschlossen sind“, teilt das Amt für Umwelt- und Klimaschutz auf Anfrage mit.

Daniela Remus geht mit ihrem Hund „Peppi“ in der Stockholmer Straße spazieren. Quelle: Ove Arscholl

Die Beschaffung einer einzelnen Hundetoilette koste rund 700 Euro. Weitere 300 Euro seien für den Einbau erforderlich. Hinzu komme, dass die Systeme einmal wöchentlich mit jeweils 100 Tüten aufgefüllt und der Inhalt entsorgt werden müsse. Die Kosten dafür belaufen sich pro Jahr noch mal auf rund 250 Euro je Objekt.

„Die Entsorgung des Hundekots liegt in der Eigenverantwortung des Hundebesitzers und kann nicht auf eine kommunale Angebotsvielfalt reduziert werden“, heißt es außerdem aus dem Amt. Die Aufstellung von 39 Hundetoiletten und 24 Beutelspendern im gesamten Stadtgebiet sei eine Serviceleistung der Hansestadt als unterstützende Maßnahme zur Beseitigung und Entsorgung von Hundekot. Oftmals würden die Toiletten allerdings zu wenig und zum Teil zweckentfremdet genutzt.

Ortsbeirat unterstützt Engagement

Wenngleich die Installation von Hundetoiletten in Lütten Klein unwahrscheinlich bleibt, möchte der Ortsbeirat den Hilferuf der Bürger und Hundebesitzer nicht unerhört lassen. „Das Engagement ist bewundernswert“, hebt Martin Raspe (Die Linke), stellvertretender Vorsitzender des Gremiums, hervor. Aus diesem Grund habe man in den letzten Tagen geschaut, in welchen Bereichen die meisten Hundehalter unterwegs seien.

„An diesen Standorten nämlich wollen wir uns für die Aufstellung zusätzlicher Mülleimer einsetzen“, so Raspe – 99 gebe es laut Grünamt bereits im Stadtteil. Weitere soll es jetzt in der Sassnitzer, Kopenhagener und in der Helsinkier Straße geben. Sollten die Kosten nicht von der Stadt getragen werden können, wäre es denkbar, die Anschaffung mit dem Budget des Ortsbeirates zu finanzieren. „Wir sind an dem Thema dran und werden eine Lösung finden“, versichert Raspe.

Regelmäßige Kontrollen und Geldbußen

Einigen Anwohnern geht das aber nicht weit genug. Sie bezweifeln, dass sich durch zusätzliche Papierkörbe im Viertel etwas änderte und fordern stärkere Unterstützung seitens der Stadt. „Wer einen Hund hält, muss auch seinen Dreck wegräumen. Wer sich nicht daran hält, sollte mit einem saftigen Bußgeld bestraft werden“, findet Norbert Schmidt.

Jede Woche neue Freizeit-Tipps als Newsletter Alle News und Tipps rund um Freizeit, Urlaub in MV sowie das Wochenendwetter. Jede Woche Donnerstag gegen 10 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Präventive Kontrollen würden laut dem Grünamt regelmäßig in allen Stadtgebieten durch die Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes erfolgen und Zuwiderhandlungen mit Geldbußen geahndet. „Jede Maßnahme ist mir recht. Hauptsache, der Mist verschwindet endlich von den Straßen“, sagt eine verärgerte Anwohnerin, die sich am Freitag verzweifelt die Ausscheidungen eines Vierbeiners von ihrer Schuhsohle kratzt. „Das ist widerlich.“

Von Susanne Gidzinski