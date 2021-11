Rostock-Lütten Klein

Am Sonntagvormittag, 14. November, musste die Feuerwehr in Rostock mit einem Großaufgebot in den Stadtteil Lütten Klein ausrücken. Der Grund: Das Frühstück war in einem Kochtopf angebrannt und Rauch kam aus dem Fenster.

Wie die Polizei mitteilte, erreichte die Beamten und die Feuerwehr gegen 10 Uhr der Notruf aus dem Mehrfamilienhaus in der Helsinkier Straße. Ein 69-jähriger Mieter war, nachdem er sich das Essen zubereitet hatte, eingeschlafen.

So entstand ein kleinerer Brand, der eine Rauchentwicklung zur Folge hatte. Diese war auch leicht aus dem geöffneten Fenster sichtbar. Die Feuerwehr rückte mit zahlreichen Fahrzeugen an.

Glücklicherweise hatten die Einsatzkräfte nach deren Ankunft nicht mehr viel zu tun, da der eingeschlafene Mieter zwischenzeitlich erwacht war. Er wurde von Sanitätern behandelt, lehnte es aber ab, mit ins Krankenhaus genommen zu werden. So konnte der Großeinsatz wenig später beendet werden.

Von Stefan Tretropp