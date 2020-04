In der Einkaufspassage in Rostock-Lütten-Klein ist ein Ladendieb nach seinem Diebstahl vor der Polizei geflüchtet. Dabei lief er erst zu Fuß und nahm dann das Fahrrad. An einer Kreuzung kollidierte er mit einem Auto. Bei dem Mann stellten die Beamten nicht nur das Diebesgut fest.