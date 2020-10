Rostock

Die klare, leicht nach Meer duftende Luft in Rostock – wer vermisst sie nicht, wenn man einige Tage in einer anderen deutschen Großstadt verbringt? Doch wie rein und sauber ist sie wirklich? Das Umweltamt veröffentlichte im September eine Lufthygienekarte, die deutlich macht, wie verschmutzt, beziehungsweise sauber die Luft, die wir tagtäglich einatmen, in der Hansestadt ist.

Sie führt die für das gesamte Stadtgebiet erarbeitete Lufthygienekarte von 2012 fort. Die Messdaten wurden unter anderem von den fünf Luftgütemessstationen in Rostock zusammengetragen.

Anzeige

Grund zum Aufatmen

Die Luftqualität in Rostock ist laut Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern (Lung MV) wenig belastet. Die Messergebnisse in Rostock zeigen „ein insgesamt moderates Schadstoffkonzentrationsniveau. Die Luftqualität im Gebiet der Hanse- und Universitätsstadt Rostock ist daher insgesamt als gut zu bewerten“, erklärt das Lung. Untersucht wurden die Anteile der Luftschadstoffkomponenten Stickstoffdioxid, Feinstaub und Schwefeldioxid.

Derzeit bestehe keine Gefahr, dass die Immissionsgrenzwerte zum Schutz der menschlichen Gesundheit überschritten werden. In der Karte ist zu erkennen, dass Orte mit hohem Verkehrsaufkommen, Straßen- und Schiffsverkehr, sowie dichter Bebauung einen höheren Belastungswert aufweisen. Besonders der Stadthafen mit der L 22, der meistbefahrenen Straße in MV, und Teile Warnemündes sind mäßig belastet.

Situation in den einzelnen Stadtteilen Rostocks

Einige Stadtteile und Orte weisen einen höheren Anteil an Schadstoffen nach. Dazu gehören die KTV und Stadtmitte, aber auch Warnemünde, Reutershagen, Hansaviertel und Brinckmannsdorf. Insbesondere die vielbefahrenen Straßen Am Vögtenteich, August-Bebel-Straße, Ernst-Barlach-Straße, Goethestraße sowie Warnowufer/ Lübecker Straße sind Belastungsschwerpunkte. Beunruhigen sollte das aber nicht: Nur vereinzelte Stellen sind hoch belastet, erreichen aber nicht die kritische Grenze.

Bildergalerie: So sauber ist die Luft in Ihrem Rostocker Stadtviertel

Zur Galerie Schadstoffbelastung in Rostocker Vierteln

Einfluss von Wind und Wetter

Für die gute Luftqualität in Rostock sei auch die küstennahe Lage verantwortlich. Durch den Wind und die hohen Windgeschwindigkeiten wird die Luft besser durchgemischt. Auch die Witterung und somit die Jahreszeiten haben einen erheblichen Einfluss auf die Luftqualität.

Auswirkungen von Stickstoff und Feinstaub Stickstoffoxide stellen ein hohes Risiko für Asthmatiker dar, da sich die Bronchien verengen können. In der Umwelt können die Gase Pflanzen schädigen und ein vorzeitiges Altern sowie Kümmerwuchs bewirken. Stickstoffdioxid (NO2) trägt außerdem zur Überdüngung und Versauerung von Böden bei. Man unterscheidet Feinstaub nach Korngröße. Mit dem bloßen Auge ist er meist nicht wahrzunehmen. „Je nach Größe und Eindringtiefe der Teilchen sind die gesundheitlichen Wirkungen von Feinstaub verschieden“, heißt es auf der Seite des Umweltbundesamtes. Gesundheitliche Risiken sind unter anderem Schleimhautreizungen, Entzündungen in Luftröhre und Bronchien, sowie eine erhöhte Thromboseneigung und Veränderungen der Herzfrequenz.

„In der Regel sind im Winter die Belastungen höher, da durch zum Beispiel vermehrtes Heizen zum einen höhere Emissionen auftreten und zum anderen in der kalten Jahreszeit oft witterungsbedingt schlechtere Durchmischungsverhältnisse herrschen“, erklärt Thomas Draheim, Leiter des Dezernats Luftmessnetz und Luftgüte-Informationssystem des Lung. Auch Fahrzeugemissionen seien unter kälteren Außentemperaturen höher.

Straßenverkehr verantwortlich für Stickstoffoxide

Relevant für die Luftqualität sind Stickstoffoxide (NOx), die hauptsächlich bei Verbrennungsprozessen von beispielsweise Kohle und Öl entstehen. Zu den bedeutendsten Stickoxid-Quellen in Großstädten gehört daher der Straßenverkehr. Vor allem in den morgendlichen und nachmittäglichen Berufsverkehrsspitzen ist die Belastung am Tag am höchsten.

Lesen Sie auch: Rostock Streit um Kreuzfahrten –Klimakiller oder Job-Motor?

Europaweit wurde zum Schutz der menschlichen Gesundheit ein Jahresgrenzwert von 40 µg/m3 Stickstoffdioxid festgelegt. Im Jahr 2019 wurde der Grenzwert an keiner Messstelle in MV überschritten. „Der höchste Jahresmittelwert wurde mit 33 μg/m3 an der Messstelle Am Strande gemessen“, heißt es im Jahresbericht 2019 des Lung MV. „Gegenüber dem Vorjahr sank hier der Jahreswert damit um 3 μg/m3. Auch an den anderen verkehrsbezogenen Messstellen gingen die Werte zurück.“ 2009 waren es noch über 50 μg/m3.

Quellen von Feinstaub

Bei Verbrennungen gelangt auch Feinstaub in die Atmosphäre. Dieser gelangt auch durch Bremsen-, Reifen- und Fahrbahnabrieb, sowie durch die Aufwirbelung von Staub auf der Straßenoberfläche in die Atmosphäre. Auch in der Landwirtschaft wird Feinstaub ausgestoßen. Er ist Teil des Schwebstaubs, bei dem Teilchen in der Luft nicht sofort zu Boden sinken und eine gewisse Zeit in der Atmosphäre schweben.

Lesen Sie auch: Klima-Karte: In diesen Rostocker Stadtteilen ist es am wärmsten

Natürliche Quellen für Feinstaub sind Bodenerosionen, Wald- und Buschfeuer, aber auch biogene Aerosole von Viren, Sporen von Bakterien und Pilzen. Der zulässige Jahresmittelwert für Feinstaub beträgt europaweit 40 μg/m. Die Grenze wurde in Rostock im letzten Jahr nicht überschritten.

Was können Rostocker tun?

Die Entwicklung der Luftqualität in Rostock hat sich laut Umweltamt in den vergangenen Jahren stetig verbessert. Trotzdem wird empfohlen, luftverunreinigende Stoffe wie Rauch, Ruß, Staub, Gase und Dämpfe zu reduzieren. „Vieles, was hilft, Energie zu sparen, dient auch der Verringerung der Luftbelastung mit Feinstaub und dessen Vorläuferstoffen“, so die Leiterin des Umweltamts Rostock, Dagmar Koziolek. „Die wichtigsten Mittel dabei sind die Erhöhung der Energieausbeute und die Nutzung erneuerbarer Energieträger.“

Einsparung von Energie ist einer der wichtigsten Schritte. Das gilt sowohl im Haushalt beim Heizen und Verwenden von Haushaltsgeräten als auch im Verkehr. Auf unnötige Autofahrten sollte verzichtet werden. Stattdessen kann öfter zum Fahrrad gegriffen oder die öffentlichen Verkehrsmittel benutzt werden. Regionale Produkte mit kürzeren Lieferwegen sollten bevorzugt gekauft werden. Schon beim Einkaufen kann darauf geachtet werden, weniger Abfall zu produzieren. Abfälle sollten fachgerecht getrennt werden und das Recycling sollte gefördert werden. Wenn möglich sollten organische Küchen- und Gartenabfälle kompostiert werden.

Heizungen sollten richtig gewartet werden und auf eine effiziente Wärmedämmung zur Energieeinsparung im Winter geachtet werden. Fenster, Türen und Fassaden sollten gut isoliert werden. Im Winter sollte um Energie zu sparen nur kurz und kräftig gelüftet werden (drei bis fünf Minuten). Man sollte möglichst lösungsmittelfreie Farben, Lacke, Reinigungsmittel, Kleber, Spraydosen und Holzschutzmittel verwenden.

Von Jule Damaske