Rostock

Mehr als 1000 Tests bei Hansa, etwa 3000 an den Schulen – und alle negativ. Claus Ruhe Madsen (parteilos) ist überzeugt davon, dass sein Konzept „Pilot Rostock“ für sichere Öffnungsszenarien in der Pandemie funktioniert. Deshalb will er trotz der Bund-Länder-Entscheidungen daran festhalten.

„Die Entscheidungen für MV werden ja auf dem Landes-Gipfel am Freitag getroffen. Ich bin noch hoffnungsfroh, auch mit Blick auf die am Wochenende geplanten Theatervorstellungen“, so Madsen am Dienstag. Er wünsche sich auch Perspektiven für die Gastronomen, ihre Außenbereiche öffnen zu können.

Perspektive nach Ostern benötigt

„Aber wir reden ja von wenigen Tagen, bis der Oster-Lockdown beginnt. Es ist fraglich, ob sich das lohnt und es braucht dazu eine Perspektive, wie es nach Ostern weitergeht“, erklärte der OB. Nach Ansicht von Madsen sollte sich die Branche dafür zur lückenlosen Kontaktnachverfolgung bekennen und sich auch auf Beschränkungen einlassen, was die Öffnungszeiten am Abend betrifft. Die entsprechenden Gespräche würde bereits laufen.

Äußerst erfolgreich sei die Hansestadt dagegen bereits beim Einsatz der Luca-App zur besseren Kontaktnachverfolgung. Mehr als 3000 verschiedene Orte würden das System schon nutzen. Derzeit sei geplant, durch den Anbieter der App eine Art Pass für die Nutzer zu erstellen, den diese bei Negativtestungen digital hinterlegen könnten.

Testangebote für Mitarbeiter der Stadtverwaltung

Was das Testen angeht, will auch die Stadtverwaltung als gutes Beispiel dienen. Es sei geplant, den Mitarbeitern künftig zweimal pro Woche ein Testangebot zu machen. Wenn weitere Arbeitgeber nachziehen, sei es möglich, zusammen mit Schulen und Kitas das Bundes-Ziel einer Test-Quote von 40 Prozent der Bevölkerung zu erreichen.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wie Gesundheitssenator Steffen Bockhahn (Linke) erklärt, gebe es derzeit auch Gespräche darüber, wie und vor allem wo unkomplizierte kostenlose Schnelltests für die Bevölkerung erfolgen könnten. „Es gibt Angebote aus der Veranstaltungsbranche, sich beim Testen einzubringen.Denn wir können auch Dritte damit beauftragen“, so der Senator. Er hätte Kontakt zur Ostseesparkasse gesucht, ob beispielsweise in deren Filialen ein solches Vorhaben möglich ist. Entsprechende Konzepte könnten Bockhahn zufolge schon in den nächsten Tagen präsentiert werden.

Von Claudia Labude-Gericke