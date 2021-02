Rostock

Ein Mädchen ist am heutigen Donnerstagnachmittag beim Spielen auf dem zugefroren Ententeich am Rostocker Friedensforum im Stadtteil Toitenwinkel ins Eis eingebrochen. Ein Passant zog die 12-Jährige aus dem eiskalten Wasser. Der Vorfall hatte sich nach Angaben der Polizei gegen 16 Uhr ereignet.

Wie es hieß, war das Mädchen mit einer mehrköpfigen Gruppe am und auf dem Ententeich unterwegs. Die 12-Jährige betrat die Eisfläche des Teiches und brach vor den Augen zahlreicher Passanten ins eiskalte Wasser ein. Einer der Augenzeugen robbte auf der Eisfläche dem Mädchen entgegen, das bis zum Hals im Wasser stand. Sie schrie panisch. Er zog es aus dem Gefahrenbereich und brachte es am Ufer in Sicherheit.

12-Jährige kam ins Krankenhaus

Als die Rettungskräfte, bestehend aus Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr, eintrafen, war das Kind bereits gerettet. Mit einer Unterkühlung wurde es den Sanitätern zur weiteren Behandlung übergeben. Auch ein Notarzt kam zum Einsatz. Die 12-Jährige kam in ein Krankenhaus.

Quelle: Stefan Tretropp

Von Stefan Tretropp