Mit einem falschen 20-Euro-Schein haben zwei Männer am 10. November ihren Einkauf in einem Supermarkt in Dierkow bezahlt. Der Betrug fiel allerdings erst auf, als die Verdächtigen den Laden schon verlassen hatten. Die Polizei konnte die Männer zunächst nicht ausfindig machen.

Als die Männer nun am 11. November erneut in dem Supermarkt einkaufen wollten, wurden sie von den Mitarbeitern erkannt. Diese alarmierten die Polizei. Bei den Verdächtigen handelt es sich um 40-Jährigen und seinen 33 Jahre alten Begleiter.

Polizei findet Drogen und gestohlene SIM-Karten

Bei dem Älteren fanden die Polizisten einen falschen 20-Euro-Schein, drei entwendete SIM-Karten und eine Tierabwehrspray-Pistole. Der 33-Jährige hatte gestohlene Schokolade bei sich. Anschließend wurde auch das Zimmer des Älteren in einer Unterkunft durchsucht. Dort fanden die Beamten betäubungsmittelähnliche Substanzen und Utensilien zum Drogenkonsum.

Es wurden Anzeigen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz sowie hinsichtlich der Geldfälschung aufgenommen.

