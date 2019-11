Rostock: Männer quälen Igel zu Tode – Strafanzeige

Rostock

Bittere Nachricht: Nachdem ein Igel am Donnerstagabend von drei jungen Männern in Rostock gequält worden ist, erlag das Tier noch in der Nacht seinen inneren Verletzungen. Das bestätigte die Polizei auf OZ-Nachfrage.

Ein Anwohner hatte den Vorfall gesehen und den Notruf gewählt. Die 18, 23 und 27 Jahre alten Männer sollen das Wildtier in der Kröpeliner Tor-Vorstadt wie einen Ball getreten und gegen einen Autoreifen gedrückt haben. Im Reifen steckten laut Polizei noch einige Stacheln des Tieres.

Der Igel kam sofort in eine Tierklinik, konnte aber nicht mehr gerettet werden. Die Täter müssen sich laut Polizei nun wegen vorsätzlicher Tierverletzung verantworten. Wenn jemand „aus Rohheit ein Tier quält oder misshandelt“, könne dafür eine Geldstrafe oder bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe verhängt werden.

Auch soll gegen die Täter eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Bundesnaturschutzgesetz erstattet werden.

Lesen Sie auch:

Mann tötet trächtige Katze im Wäschetrockner - lange Haftstrafe

Umstrittenes Tierlabor: Versuchsergebnisse systematisch manipuliert?

Tierquäler schneidet Katzenbaby das Ohr ab – 1000 Euro Belohnung ausgesetzt

Von André Horn