Rostock: Männerchor Breitlings macht Shantys auch bei der Jugend salonfähig

Rostock

Wenn diese Kerle ins Plaudern kommen, muss man sich den Bauch halten. Leuschen aus ihrer 35-jährigen Geschichte haben die Rostocker Breitlings ähnlich viele im Repertoire wie Shantys. 1986 kam die Idee auf, einen Männerchor zu gründen – ausgelöst durch den Folkrevivaltrend. Gründungsmitglied Siegfried Weber (65) aus Cammin erinnert sich: „Da waren wir begeistert.“ Aber es sollte kein Schunkelchor zwischen „Nimm mich mit, Kapitän . . .“ und „La Paloma“ werden.

„Fuffzehn Mann schrieb der Teufel auf die Liste. Schnaps und Teufel brachten alle um“ (15 Mann auf des toten Manns Kiste)

Also starteten Männer, die bei der Deutschen Seereederei (DSR) in Rostock beschäftigt waren, einen Aufruf. 15 Interessierte meldeten sich. Im März war es der Shantychor der DSR. Auch der Name stand: Breitlinge, später wurde daraus „Breitlings – Maritimer Kraftgesang“. Acht Wochen später der erste Auftritt bei den Arbeiterfestspielen in Magdeburg mit zwei Liedern im Repertoire: „Haul away joe“ und „Roll the old chariot along“.

„Soon may the wellerman comeTo bring us sugar, tea and rum (hey)“ (Wellerman)

Weber sagt: „Wir waren uns damals sofort einig, was wir wollen – dieser Groove, diese Melodik, diese Kraft und der Rhythmus – das war unser Ding.“ Dieser Groove erlebt erneut eine Renaissance. In den 80ern war es Irishfolk zum Rebirth of Shanty, jetzt brauchte es einen coolen schottischen Postboten, der sich vor eine Handykamera hockt und einen Klassiker des Seemannsgesangs zum Besten schmettert – und zack, springt die Social Media Gemeinde auf. Zur klassischen Tik Tok Sea Shanty-Variante von Nathan Evans „Wellerman“, die viral segelte (157 Millionen Likes), gibt es jede Menge Varianten als a-capella, mit Blockflöte, mit Rap-Gesang und natürlich rockig im Duett mit Santiano.

Der Rostocker Shantychor "Breitlings" im Rostocker Ostseestudio 1988. Quelle: privat

2021 wird das Jahr des Shantys. Das hat auch was mit der Sehnsucht zu tun. Evans hat den „Wellerman“ im ersten Corona-Lockdown rausgehauen. So ganz weit weg vom Seemann des 19. Jahrhunderts ist das nicht. „Shantys“, so erklärt Weber, „handeln vom Heimweh und der Einsamkeit an Bord, vom Zustand der Schiffe, vom Fernweh, von der See, vom Kapitän, dem harten Hund.“ Matrosen konnten die Songs in Endlosschleife vor sich hin singen. So wie den „Wellerman“, der vom Versorgungsschiff der Walfänger vor Australien um 1830 handelt – ein fast 200 Jahre alter Song, der in Corona-Zeiten Hoffnung schenkt.

„Oh, we’d be alright if the wind’s in ourselves . . . And we’ll hang on behind.“ (Roll The right Chariot Along)

Musikgeschichtlich ist der Shanty nicht so weit weg vom Jazz, der seine Wurzeln auch im Klagelied hat. Nur eben rockiger und nicht in der Sklaverei, sondern auf See. Auch Shantys haben ihre Wurzeln musikalisch mit ihren in Moll gefärbten Tonarten in den Kirchen.

Reisen gehörte für die Breitlings stets zum Alltag. Siegfried Weber sagt: „Die ersten Jahre Mecklenburg und die DDR.“ Reisen ins Ausland waren nicht erlaubt. Nach Dänemark hätte nur die Hälfte des Chors gedurft. Da haben alle verzichtet. Weber: „Die DDR hat uns schon genervt und drangsaliert. Aber wird durften einmal pro Jahr eine Woche in Rerik ein Probenlager durchführen. Dafür wurden alle Mitglieder freigestellt.“

„So fare thee well my own true loveWhen I return united will be . . .“ (Leaving Of Liverpool)

Dann kam die Wende. Und die Reiselust. 1990 ging es zum Sea Song Festival nach Wilhelmshaven. Weber sagt: „Das war geil. Da haben wir Truppen aus Holland, England, Schottland kennengelernt.“ Es folgten Reisen zum Severn Seas Festival nach Bristol, nach Schottland, Dänemark, Schweden. Robert Bauer war 49, als die Breitlings gegründet wurden, von Anfang an dabei, ist als Ingenieur auf Kümos gefahren. Heute lässt sich der 84-Jährige immer noch gern von jüngeren Chor-Kollegen wie Arne Bergholz aus Nienhagen zum Singen abholen und erinnert sich: „Die Schwedenreise und die Fahrt nach Schottland mit Leeds, Edinburgh, Inverness – das war toll.“

Der Rostocker Shantychor "Breitlings" 1986 vor ihrem Reisebus. Quelle: privat

Auf einer Rückfahrt von Lübeck blieb ihr Bus mal stecken, weil ein umgestürzter Baum die Straße versperrte. Also stieg der wilde Haufen aus. Nach wenigen Minuten war der Baum weggeräumt. Ähnlich erging es einem Auto, das die Straßen von Edinburgh zuparkte. 15 starke Rostocker hoben den Wagen auf den Bürgersteig. Heute haben die Breitlings eine Stärke von 20 Männern. Sie haben beim Leuchtturm in Flammen gesungen, sind mit der Norddeutschen Philharmonie aufgetreten, mit Bad Penny, den Kudders oder dem Studenten Orchester. 2011 haben sie das Seabreeze Kneipenfestival in Rostock ins Leben gerufen.

„Rolling Home, Rolling home,Rolling Home across the sea.“ (Rolling Home)

Jetzt wollen sie ein Folklore & Sea Festival gründen. Beruflich geht es in dem Chor einmal quer durch die Last vom Erzieher bis zum Seemann – der Älteste ist 84, der Jüngste 30. Bariton Arne Bergholz war als Kapitän auf Großer Fahrt und ist nun Lotse für die Ostseereviere Wismar, Rostock, Stralsund. Er sagt: „Ich schätze den Zusammenhalt und dass wir nicht Schunkelshantys machen, sondern rockig.“

„To my hoodah,To my hoodah, hoodah, ho! (Sacramento/Hamburger Veermaster)

Über ihren Senior Robert sagt die Truppe, dass der jederzeit alles singen kann: „Robert kannst du nachts wecken und der kriegt aus dem Stand seine Stimme und alle Texte hin.“ Große Leistung. Die größte Leistung seiner Ehefrau sieht Akkordeonspieler Martin darin, dass sie ihm aus der Uniklinik damals einen Zettel vom Schwarzen Brett mitgebracht hat. Darauf stand: „Akkordeonspieler gesucht!“ Seitdem ist er bei den Breitlings dabei. „Das werde ich ihr nie vergessen“, lacht er.

Von Michael Meyer