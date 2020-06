Rostock

Maik Krüger wohnt nun schon seit fünfundzwanzig Jahren in Rostock. „Hier habe ich meine Familie, meine Arbeitsstelle und ein tolles Umfeld“ erzählt der 44-jährige, der in Evershagen wohnhaft ist. Zurück aufs Land ziehe es den Familienvater, der in Barth geboren wurde, nicht. „Ich bin hier rundum zufrieden”, stellt er fest. Die Hansestadt werde für Krüger nie langweilig: „ Rostock verändert sich von Jahr zu Jahr“. Großes Glück sei für ihn auch - sein aktueller Arbeitsplatz. Seit etwa einem Jahr arbeitet Krüger in der Reinigung bei der deutschen Bundesbank. „Ich habe mich in einem Job noch nie so wohl gefühlt wie hier“, sagt er glücklich. Besonders schätze er den gegenseitigen Respekt und die ihm entgegengebrachte Freundlichkeit. In seiner Freizeit unternimmt er gerne etwas mit seiner Ehepartnerin und dem 20-jährigen Sohn. Dann ginge es beispielsweise nach Warnemünde oder zu Karls Erdbeerhof. „Oder es wird das Umland mit dem Auto erkundet“, erzählt er. Zur Abwechslung fahre er aber auch gerne mal mit dem Rad.

Von Anna-Katharina Fischer