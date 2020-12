Rostock

Das Geschäft mit den Luxusimmobilien lief bestens. In besonders guten Jahren brachte Makler Günter H. 270 000 Euro an Provisionen nach Hause. In den etwas weniger guten waren es immer noch mehr als 200 000 Euro.

H. vermittelte seit 2007 als freier Mitarbeiter von großen, namhaften Unternehmen Häuser und Ferienwohnungen der gehobenen Klasse an zahlungskräftige Kunden. Erst an seinem Wohnsitz in Kühlungsborn, ab 2014 im schleswig-holsteinischen Heiligenhafen. Seit Montag muss sich der 77-Jährige wegen Steuerhinterziehung im großen Stil vor dem Landgericht Rostock verantworten.

Drei Prozent vom notariell beurkundeten Kaufpreis für die Immobilien blieben bei ihm hängen. Manchmal musste er sich die Provision mit anderen Maklern teilen. „Wenn wir einen Kunden zu mehreren bearbeitet haben“, sagt der Günter H..

„Steuerverkürzung im großen Ausmaß“ wirft ihm die Anklage vor. Mehr als zehn Jahre lang soll H. überhaupt keine Einkommens-, Gewerbe-, und Umsatzsteuer bezahlt haben. Allein für die Fälle in MV in den ersten sieben Jahren beziffert die Staatsanwaltschaft die hinterzogenen Steuern auf 682 000 Euro. Die Fälle aus Schleswig-Holstein sind in einer zweiten Anklage zusammengefasst, die ebenfalls mitverhandelt wird. Dem gebürtigen Neustrelitzer droht ein Lebensabend im Gefängnis.

Motiv: Dummheit und Gier

„Ich weiß, dass ich absoluten Mist gebaut habe“, sagt H., der alle Taten, die ihm vorgeworfen werden, ohne Abstriche einräumt. Er habe „großes Unrecht“ begangen, sein Motiv sei „absolute Dummheit, gepaart mit Gier“ gewesen. Von 2007 bis 2017 vermarktete er große Immobilienprojekte, die letzten drei Jahre davon im ostholsteinischen Heiligenhafen, noch heute findet sich sein Name auf den dazugehörigen Internetseiten.

Zwischendurch saß ihm in MV die Justiz im Nacken. 2014 führte er sogar ein persönliches Gespräch mit dem Chef der Rostocker Steuerfahndung. Der Makler machte trotzdem weiter. Die Provisionen landeten dann allerdings auf einem Firmenkonto eines befreundeten Professors. Günter H. kam per Kreditkarte an sein Geld. Der Professor, gegen den ebenfalls ermittelt wird, erhielt eine Provision. Auch diese Einnahmen versteuerte H. nicht. Ein Makler-Ehepaar nutzte das Firmenkonto ebenfalls. Manchmal gab es Streit in dem mutmaßlichen Geldwäsche-Quartett, etwa wenn das Ehepaar mal eben 86 000 Euro zu viel abhob.

Erst wohlhabend, dann pleite

Als alles begann, war Günter H. 63 Jahre alt. Wie gerät man im gesetzten Alter so dermaßen auf die schiefe Bahn? Bevor er nach Kühlungsborn kam, habe er vor dem Nichts gestanden, behauptet er. Zuvor habe er in 30 Jahren ein „beträchtliches Vermögen“ mit dem Bau von Sozialwohnungen erwirtschaftet, ab den 1980er Jahren in West-Berlin. 2004 ging er pleite. Schuld daran sei die Berliner Landesregierung, die keine Fördermittel für neue Sozialwohnungen mehr zahlte. Das einzige, was übrig blieb, seien „beträchtliche Schulden“ gewesen. Und Bürgschaften über 150 Millionen Euro aus Bauprojekten, für die er persönlich hafte.

Lange weiße Haare, sonore Stimme – H. macht einen gepflegten Eindruck. Der Richter befragt ihn über seinen Werdegang. Als er von seinen Eltern in Neustrelitz erzählt, kommen ihm die Tränen. Seine Biografie wirkt fast wie aus einem Wirtschaftswunder-Roman: Als „die Russen“ nach Neustrelitz kamen, ging die Familie in den Westen. H. wuchs in Hessen auf, machte eine Lehre im Einzelhandel und danach nach eigenen Angaben zügig Karriere. Irgendwann sei er der Liebe wegen in Berlin gelandet und geblieben und schließlich ins Immobiliengeschäft eingestiegen.

Keine Rente, keine Krankenversicherung

Von dem vielen Geld ist ihm nichts geblieben, behauptet er. Die Finanzbehörden pfändeten Konten. Er lebe von Zuwendungen seines Sohnes, ein guter Freund habe ihm ein Auto geliehen. Er bekomme keine Rente, weil er nie eingezahlt habe und sei auch nicht krankenversichert. Es klingt fast so, als sei er zum Opfer seines eigenen Größenwahns geworden. Wie das Gericht die Sache sieht, wird sich bis zum 6. Januar entscheiden, dann soll das Urteil gesprochen werden.

