Rostock

Für ihre Besitzer bedeuten leerstehende Ferienwohnung Verluste. Für den Rostocker Malermeister Roberto Nehring dagegen bedeuten sie in Corona-Zeiten gut gefüllte Auftragsbücher. „Viele Eigentümer nutzen den Leerstand, um die Wohnungen sanieren zu lassen.“

Allerdings fürchtet Nehring auch, dass dieses Standbein in diesem Jahr ins Wanken geraten könnte, sollten die Urlauber noch länger fernbleiben. „Den Vermietern entgehen dadurch Einnahmen, so dass es irgendwann nicht mehr für die Sanierung reichen könnte.“

Anzeige

Ein weiteres Problem sei, dass Eigentümer von Ferienwohnungen, die selbst in anderen Bundesländern leben, wegen der Reisebeschränkungen derzeit nicht nach MV kommen dürfen. „So können sie sich auch keinen Eindruck davon machen, ob an den Wohnungen etwas gemacht werden muss“, erklärt Nehring.

Lesen Sie auch:  Mit Holzskulpturen durch den Lockdown: Wie ein Schauspieler aus Lübstorf neue Wege geht

Kaum Auswirkungen auf Arbeitsalltag durch Corona

Sonst wirke sich Corona kaum auf den Arbeitsalltag aus, bilanziert Nehring. „Zu Beginn der Pandemie hatten einige ältere Kunden Aufträge storniert, weil sie Angst hatten, dass wir sie anstecken könnten. Aber das hat sich normalisiert.“ Schon vor Corona seien auch manche Kunden nicht zu Hause gewesen, wenn die Maler anrückten. Das habe inzwischen nicht zugenommen. Ein Unterschied zu früher: „Ich achte darauf, dass in der Regel höchstens zwei meiner vier Mitarbeiter gleichzeitig an einem Auftrag arbeiten.“

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Junge Leute wollen gewagte Farben

Es sei durchaus zu spüren, dass viele Menschen 2020 nicht in den Urlaub gefahren seien und nun das gesparte Geld in die Verschönerung ihrer Wohnung stecken, so Nehring. Einen besonderen Corona-Look gebe es aber nicht. „Die beliebtesten Farben waren in den letzten Jahren helle Grautöne, Pastellfarben und Gelb. Das ist auch in der Pandemie so geblieben. Es gibt keine Corona-Trendfarbe“, stellt der Maler fest.

Im Kommen seien derzeit wieder Tapeten. „Besonders junge Leute wollen auch gerne mal etwas Gewagtes mit kräftigen Farben und Mustern, manchmal auch nur für eine einzelne Wand.“ Aber ob dieser Wunsch nach Farbe etwas mit dem coronabedingten Eingesperrtsein zu tun habe, sei schwer zu sagen.

Von Axel Büssem