Zu einer körperlichen Auseinandersetzung ist es am späten Montagabend auf dem Doberaner Platz in Rostock gekommen. Zwei Männer gerieten in einem Schnellrestaurant in Streit, woraufhin der eine dem anderen mit der Faust ins Gesicht schlug – und ihn aus fünf Meter Entfernung mit einem Messer bedrohte.