Rostock: Mann bleibt Verhandlung vor Gericht fern und wird verhaftet

Rostock

Beamte der Bundespolizeiinspektion Rostock haben am Mittwoch einen 34-jährigen Mann festgenommen. Aufgefallen war er den Beamten, als er bei einer der Kontrolle in der S-Bahn Richtung Warnemünde einen abgelaufenen Personalausweis vorlegte. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann per Haftbefehl durch das Amtsgericht Rostock gesucht wurde.

Dieses hatte Anklage wegen des Erschleichens von Leistungen erhoben. Der für September 2020 anberaumten Hauptverhandlung blieb der Angeklagte trotz ordnungsgemäßer Ladung und Belehrung über ein unentschuldigtes Nichterscheinen fern. Daraufhin wurde der Haftbefehl erlassen. Der Mann wurde am Donnerstagvormittag dem Haftrichter vorgeführt, der eine Einlieferung in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt anordnete.

Von OZ