Rostock: Mann fährt Rollstuhlfahrer an und flüchtet

Rostock

Am Freitagnachmittag ist es in Rostock zu einem schweren Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss gekommen. Ein 48-jähriger Rollstuhlfahrer wollte die Straße Am Strande an der Fußgängerampel am Kanonsberg bei Grün überqueren, als ein 62-jähriger laut Polizei bei roter Ampel mit seinem Auto über die Kreuzung fuhr. Dabei übersah er offenbar den Rollstuhlfahrer und erfasste ihn. Daraufhin setzte der Fahrer seine Fahrt fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Der Rollstuhlfahrer wurde schwer verletzt zur weiteren Untersuchung ins Klinikum Südstadt gebracht.

Fahrer alkoholisiert

Die Polizei konnte den flüchtigen Fahrer stellen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,21 Promille, sodass nach Blutprobenentnahme der Führerschein sichergestellt wurde. Zur Klärung des Unfallhergangswurde die DEKRA hinzugezogen.

Von RND