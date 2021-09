Rostock

Ein betrunkener Autofahrer, der zudem aktuell keine Fahrerlaubnis hat, hat am vergangenen Wochenende in Rostock einen Unfall verursacht und anschließend Fahrerflucht begangen. Der Vorfall hatte sich nach Angaben von Ellen Klaubert, Polizei-Pressesprecherin in Rostock, am Samstagabend gegen 22.45 Uhr ereignet.

Per Notruf meldeten sich Augenzeugen, dass ein polnisches Fahrzeug – ein Dacia – im Tannenweg gegen ein Verkehrsschild auf einem Kreisverkehr gefahren und nun flüchtig sei. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf, bekamen zwischendurch einen neuen Hinweis, dass sich der Dacia nun auf der Satower Straße in Richtung Stadthalle befinde.

Mann war mit 1,46 Promille unterwegs

Der Polizei gelang es, den im vorderen Bereich beschädigten Wagen auf dem Südring anzuhalten. Schon beim Aussteigen aus dem Dacia fiel der Fahrer durch seine unsichere Verhaltensweise auf, ein Atemalkoholtest bestätigte schließlich den Verdacht. Der Autofahrer war betrunken unterwegs – mit 1,46 Promille.

Der Mann weigerte sich laut Klaubert, Angaben zu seiner Person zu machen. So mussten die Beamten einen Dolmetscher organisieren. In Zusammenarbeit mit dem deutsch-polnischen Polizei- und Zollzentrum in Swiecko konnten die Beamten schließlich die Identität des Mannes feststellen.

Fahrerlaubnis wurde ihm zuvor entzogen

Es handelt sich um einen 38 Jahre alten polnischen Staatsbürger. Seine Fahrerlaubnis wurde ihm bereits vor diesem Vorfall wegen eines anderen Delikts entzogen. Das Auto wurde am Fahrbahnrand abgestellt. Polizei hat Anzeigen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, einer Unfallflucht und des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen.

Von Stefan Tretropp