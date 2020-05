Ein 36-Jähriger wurde am Dienstag am Rostocker Landgericht wegen des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren und neun Monaten verurteilt. Der Mann hatte sich vor fünf Jahren an einem elfjährigen Mädchen in Diekhof (Landkreis Rostock) vergangen.