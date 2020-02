Rostock: Mann nach versuchtem Einbruch gestellt

Rostock

Ein 62-Jähriger hat gegen 1.15 Uhr am Donnerstag einen versuchten Einbruch im Rostocker Stadtteil Reutershagen beobachtet. Eine dunkel gekleidete Person versuchte, in ein Friseurgeschäft einzubrechen. Eine weitere, ebenfalls dunkel gekleidete Person stand dabei an einer Laterne.

Bei Eintreffen der Polizei flüchteten beider über einen Hinterhof. Auf einer Grünfläche des Hinterhofs wurde ein Rucksack mit Werkzeug aufgefunden. Ein Fährtenhund verfolgte die Spur und hielt 350 Meter weiter am Hintereingang eines Mehrfamilienhauses an. Als die Polizei zu dem Haus fuhr, entdeckte sie zwei Personen, auf die die Personenbeschreibungen passten. Ein Beamter nahm zu Fuß die Verfolgung auf. Er stellte eine Person nach etwa 750 Metern.

Anschließend wurde die Wohnung des 31-Jährigen durchsucht und verschiedene Werkzeuge und Betäubungsmittel gefunden. Der Mann wurde vorübergehend in Gewahrsam genommen.

An der Eingangstür zum Friseursalon wurden Hebelspuren auf Höhe des Schlosses festgestellt. Die Polizei hat zudem Strafanzeigen, unter anderem wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, aufgenommen.

