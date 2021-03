Sievershagen

Es ist kein Geheimnis mehr, dass die Wölfe sich in Mecklenburg-Vorpommern wohlfühlen. In vielen Landkreisen streichen sie in Rudeln oder als Einzelgänger durch die Landschaft. Wenn einem jedoch in der Stadt ein Wolf begegnet, kann einem ganz schön mulmig werden. So ging es am Donnerstagmorgen zumindest einem Anwohner aus Lichtenhagen-Dorf. Der 53-Jährige war eigentlich nur auf dem Weg zur Arbeit, als er seinen Augen kaum glauben konnte, wie er der OZ berichtete.

„Der Wolf rannte eine Weile über den Gehweg“

„Ich bin etwa um sieben Uhr von Lichtenhagen-Dorf nach Sievershagen mit dem Auto reingefahren. Gleich vorne bei den Einfamilienhäusern ist ein Wolf vor mir aus dem Wohngebiet gerannt“, erzählt der Mann erstaunt. Er ist sich sicher, dass es kein Wolfshund oder Ähnliches war, denn er habe schon Wölfe in Polen und im Umweltpark gesehen. „Aber hier so nah an der Stadt? Das ist besorgniserregend“, findet der 53-Jährige. Der Wolf rannte, nachdem er die Straße überquerte, eine Weile neben ihm auf dem Gehweg, bis er über den Acker lief.

Der Anwohner hielt extra an, um ein Video von dem wilden Tier zu machen. Sorgen macht die Begegnung dem Mann besonders aus einem Grund: „Um diese Zeit sind hier oft Kinder unterwegs, die zur Schule gehen. Das könnte gefährlich werden“, findet der Lichtenhagener. Er frage sich, ob es ein Einzelgänger war – ein Streuner oder ob er jetzt öfter Wölfe zu Gesicht bekommen würde.

Wolfsbetreuer: Wahrscheinlich ein Jungtier

Das glaubt der ausgebildete Wolfsbetreuer Detlef Kracht, der für dieses Gebiet zuständig ist, zunächst nicht. Er schätzt die Situation als eher ungefährlich ein: „Wölfe wandern. Das ist nichts Ungewöhnliches. Wenn es ein Wolf war, war es wahrscheinlich ein Jungtier aus dem letzten Jahr“, so Kracht.

Besonders im Frühjahr würden die Tiere abwandern, erzählt Kracht über das Wolfsverhalten. Das heißt, sie sind auf der Suche nach Nahrung oder neuen Gebieten, wo sie sich ansiedeln können. „Dafür wäre Sievershagen jetzt nicht gerade geeignet“, sagt Kracht, der weiß, dass Wölfe sich eher ruhigere Gebiete mit viel Nahrung aussuchen würden.

Der Wolfsbetreuer vermutet eher, dass das Tier sich wieder zurückzieht. Wölfe seien Tiere, die mitunter sehr weit wandern. Wenn ein Wolf gesehen wird, heißt es nicht unbedingt, dass er in dem Gebiet lebt oder bleibt.

Auch Wolfsbetreuer Dieter Bergmann sieht keinen Grund zur Panik: „Wir brauchen erst mal Nachweise, um sicherzugehen, dass es wirklich ein Wolf und kein Wolfshund oder Ähnliches war.“ Dabei helfen Spuren, Risse oder auch genetische Nachweise, wie Kot oder Haare, so Bergmann.

Bei Begegnung langsam rückwärts gehen

Der Wolfsbetreuer weiß auch, wie man sich verhalten sollte, wenn man einem Wolf begegnet: „Halten Sie Abstand. Wenn ein Wolf auf Sie zukommt, sollten Sie langsam rückwärts gehen.“ Danach ist es ratsam, das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie zu informieren oder sich direkt beim Wolfsmonitoring MV in der Hotline zu melden, damit überprüft werden kann, ob in dem Gebiet wirklich ein Wolf oder womöglich ein Rudel lebt.

Weiterer Hinweis aus Kleingartenanlage

Als der Anwohner die Polizei verständigte, war diese bereits wegen eines ähnlichen Hinweises unterwegs. Ein Mann in einer Kleingartenanlage in Lichtenhagen soll ebenfalls am Donnerstagmorgen einen Wolf gesehen haben. Die Polizei vor Ort hat jedoch bezweifelt, dass es sich um einen Wolf handelt, da die beschriebene Größe nicht auf einen Wolf zutreffen könne, so Sarah Schüler, die Pressesprecherin von der Polizeiinspektion Rostock. „Die Polizei überprüft in solch einem Fall vor Ort, ob eine Gefahr besteht und ob der Anrufer verletzt ist“, so Schüler.

Als der Anwohner den Wolf aus dem Auto heraus sah, war zumindest keine Person in der Nähe. „Aber wer weiß, wie so ein wildes Tier auf Menschen oder kleine Hunde reagiert?“ Zwar sind Wölfe eher scheu – wenn sie einem jedoch näher kommen, sollte man Abstand halten.

Doch war es wirklich ein Wolf? War es nur ein Einzelgänger auf der Durchreise? All das muss jetzt erst mal geprüft werden. „Bis dahin würde ich mir keine Sorgen machen. Es ist sicherlich ein Jungtier, das noch keine gute Koordination hat und weiterziehen wird“, sagt Wolfsbetreuer Detlef Kracht beruhigend.

