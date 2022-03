Rostock

Ein schwerverletzter Mann ist am Freitag gegen 11 Uhr in einer Gartenlaube in der Rostocker Südstadt gefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, handelt es sich um einen 42-Jährigen.

Zudem stehe die Gartenlaube im Zusammenhang mit einer versuchten schweren Brandstiftung. Diese ereignete sich am Donnerstag gegen 3.40 Uhr. Während zwei Personen in der Laube schliefen, versuchte ein 37-jähriger Mann an dem Gebäude ein Feuer zu entfachen. Den beiden Personen gelang es jedoch, das Feuer rechtzeitig zu löschen.

Der 37-Jährige konnte von der Polizei festgenommen werden. Er befindet sich derzeit in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft Rostock ermittelt gegen ihn auf Grund von Heimtücke und des Einsatzes gemeingefährlicher Mittel wegen versuchten Mordes. Die genauen Hintergründe sowie mögliche weitere Zusammenhänge, sind Gegenstand der Ermittlungen.

Von OZ