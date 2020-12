Rostock

Mit der Norddeutschen Philharmonie Rostock ist Marcus Bosch seit 2018 eng verbunden, in jenem Jahr hatte er die Verantwortung als Conductor in Residence übernommen, was einem künstlerischen Leiter entspricht. Seit der Spielzeit 2020/21 ist Marcus Bosch nun Chefdirigent des Rostocker Klangkörpers. Es ist eine schwierige Zeit, denn die Corona-Pandemie hat den Kulturbetrieb voll im Griff.

Doch Anfang Dezember ist eine neue CD der Norddeutschen Philharmonie erschienen. Sie umfasst Werke von Peter Tschaikowski, Igor Strawinsky und Sergej Prokofjew. Eingespielt wurde die Musik zur CD bereits im Februar 2020, sie entstand mit Unterstützung der Philharmonischen Gesellschaft Rostock und des darin eingebetteten Club 77, der für eine Finanzierung der CD-Produktion sorgte.

Konzeptalbum zeigt die Stärken der Philharmonie

Die Aufnahmen fanden in Rostock während der Philharmonischen Konzerte vom 6. bis 10. Februar statt. Es ist ein Konzeptalbum. „Wir haben das Thema Spielsucht beziehungsweise Glück in den Mittelpunkt gestellt“, so Bosch. Enthalten ist die Ouvertüre zur Tschaikowski-Oper „Pique Dame“, die auf der gleichnamigen Novelle von Alexander Puschkin fußt. Es folgen drei Sätze aus dem Strawinsky-Ballett „Jeu de cartes“, beschlossen wird diese Einspielung mit drei Ausschnitten aus der Oper „Der Spieler“ von Sergej Prokofjew. Ein Tondokument, auf dem die Norddeutsche Philharmonie Rostock ihre Stärken ausspielen kann.

Die neue CD Verkauft wird die neue CD der Norddeutschen Philharmonie in Rostock für 15 Euro. Achtung: Da durch den aktuellen Corona-Lockdown sind nicht alle Verkaufsstellen geöffnet.sind, ist die CD derzeit nur bei „Portola“ im Rostocker Hof erhältlich.

Erfolgreiche Gastspiele im Ausland

Die Tradition der Norddeutschen Philharmonie Rostock reicht bis in das Jahr 1897 zurück, als die Gründung eines Rostocker Stadt und Theaterorchesters erfolgte, unter den Namen ist Gerd Puls, der den Klangkörper fast 35 Jahre leitete. Es folgte Generalmusikdirektor Michael Zilm, seit Ende der 1990er Jahre standen unter anderem Michail Jurowski, Wolf-Dieter Hauschild, Peter Leonard, Niklas Willén und Florian Krumpöck am Dirigentenpult. Auch international machte sich die Philharmonie einen Namen: Gastspiele führten sie unter anderem nach Dänemark, Schweden und Österreich. 2008 wurde von der Norddeutschen Philharmonie Rostock auch die Musik zur „Buddenbrooks“-Verfilmung eingespielt.

Gastdirigent in Berlin , Hamburg und Leipzig

Marcus Bosch hat die künstlerischen Ressourcen „seines“ Orchesters längst erkannt. „2013 habe ich zum ersten Mal die Philharmonie dirigiert“, erinnert er sich. Er schätzt an seinem Klangkörper unter anderem, dass sich die Musiker gern neuen Herausforderungen stellen, „es herrscht ein hohes Arbeitsethos“, lobt Bosch. Die künstlerische Karriere des heute 51-Jährigen ist mit vielen Stationen gespickt. Boschs Stationen waren unter anderem die Staatstheater Saarbrücken und Wiesbaden und das Staatsorchester Halle. Weitere Stationen: Generalmusikdirektor der Stadt Aachen (2002- 2012), GMD des Staatstheaters und der Staatsphilharmonie Nürnberg (2011 bis 2018). Außerdem ist Bosch weiterhin als Gastdirigent tätig, unter anderem beim Gewandhausorchester Leipzig, an der Deutschen Oper Berlin sowie an der Hamburger Staatsoper. In diesem Zusammenhang hat sich eine imposante Bilanz ergeben: Marcus Bosch hat in seiner Laufbahn bislang über 100 Orchester dirigiert – von Katar bis Katowice. Heute ist sein Hauptwohnsitz München, eine weitere Wohnung hat Bosch nun in Rostock. .

Die Norddeutsche Philharmonie mit dem Dirigenten Marcus Bosch Quelle: Dorit Gätjen

Kultur hat keine Lobby

Bei Marcus Bosch geht die Verantwortung weit über das Künstlerische hinaus. Er ist auch Vorsitzender der deutschen GMD-Konferenz, die als Interessenvertretung seines Berufsstandes versucht einen guten Draht zur Politikaufzubauen. Denn der Zweck des Vereins ist „die Förderung von Kunst und Kultur im Bereich des Musiktheaters und des Konzertes in Deutschland“, so das Selbstbild. Es werden zum Beispiel Konferenzen zum Informationsaustausch über die Arbeitsbedingungen von Dirigenten organisiert. Dazu gibt es derzeit viel Diskussionsbedarf, denn die Pandemie hat auch diese Branche bekanntlich voll erwischt. „Viel Umorganisieren für nichts, weniger Ertrag“, sagt Marcus Bosch über die derzeitige Arbeit, „sehr frustrierend, ernüchternd auch beängstigend.“

Marcus Bosch hat in diesem Zuge oft mit den Kulturministern Kontakt und schätzt durchaus die Zusammenarbeit. Bosch hat in der Corona-Zeit aber auch die Erfahrung gemacht, dass die Kultur keine ausreichende Lobby hat. „Ich hätte mir da Szenarien gewünscht wie bei der Rettung der Lufthansa“, so Marcus Bosch. Politikerschelte will er aber nicht betreiben: „Die verantwortlichen Minister sind ja auch in die Kabinettsdisziplin eingebunden.“

Lockdown für Kultur ist nicht nachvollziehbar

Am 27. April 2020 spielten unter dem Titel "Klassik für Helden" fünf Mitglieder der Norddeutschen Philharmonie zur kulturellen Erbauung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Globus Markt Neu Roggentin klassische Stücke von Dvořák bis Mozart. Quelle: Thomas Mandt

Die Norddeutsche Philharmonie Rostock bleibt im Mittelpunkt. Marcus Bosch muss das Orchester jetzt durch die schwierige Corona-Zeit navigieren. Bereits im Frühsommer hatten die Orchestermusiker neue Wege zum Publikum gefunden, manchmal auch in kleinen Musikergruppen. Das waren zum Beispiel die zusammen mit der OSTSEE-ZEITUNG initiierten Vor-Ort-Konzerte unter dem Titel „Klassik für Helden“, die in Mini-Besetzungen an ungewöhnlichen Orten in Rostock stattfanden – zum Beispiel vor dem Sozialamt, vor der Stadtentsorgung und im Rostocker Hof. „Damals hatten wir bei diesen Konzerten auf der Facebookseite der OZ eine große Resonanz“, sagt Marcus Bosch. „Ein ähnlich großes Echo erhielten wir auch im Juni bei dem Projekt Klangwolke mit NDR Kultur,, bei dem das Orchester ohne Publikum konzertierte und die Rundfunk-Übertragung nicht nur in Rostock, sondern im gesamten Sendegebiet des NDR zu hören war“. Rasch wurden im Volkstheater Rostock Hygienekonzepte entwickelt, um wieder in den Spielbetrieb zu kommen. „Wir waren das erste Orchester in Deutschland, das im Sommer den Spielbetrieb mit normalen Abständen zwischen den Musikern und mit großbesetztem Repertoire wieder aufgenommen hat, das ganze Land hat zu uns geschaut“, so Marcus Bosch. Umso frustrierender als Musiker findet Marcus Bosch den aktuellen Lockdown in Rostock.

Es war ein ungewöhnlicher Start in die neue Spielzeit 2020/21, denn Corona bestimmte auch den Aufführungsplan am Volkstheater. Das Silvesterkonzert war schon neu geplant: Nicht wie sonst Beethovens Neunte, stattdessen sollte es coronabedingt zu diesem Jahreswechsel einen Gershwin-Abend geben, der nun auch leider komplett abgesagt werden musste. Das Programm dafür stand bereits. „Eigentlich müsste ich jetzt gerade mit dem Orchester proben“, so Marcus Bosch.

Corona bringt tiefgreifende Verunsicherung in den Kulturbetrieb. „Aber auch das Glück, von meinem kleinen Sohn viel mitzubekommen, was sonst nicht möglich wäre“. erklärt der Dirigent. „Ein großes Geschenk!“ Eine Bilanz des verflossenen Jahres ist schwierig. „Trotz der vielen nicht gespielten Konzerte und der vielen nicht gemachten Reisen muss ich sagen: Das Jahr ist so schnell verflogen“, sagt Marcus Bosch.

