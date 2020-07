Nach dem rätselhaften Fund zweier Leichen in einem Rostocker Kleingarten im vergangenen September hat die Staatsanwaltschaft nun ihre Ermittlungen beendet. Das Ehepaar hatte dauerhaft in dem Garten in Markgrafenheide gewohnt. Es stand der Verdacht im Raum, dass die Rettungskräfte zu spät Hilfe geholt hatten.