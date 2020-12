Rostocks Oberbürgermeister macht ernst: Ab Freitag (11. Dezember) soll an belebten Orten der Hansestadt und in Warnemünde eine Maskenpflicht gelten. Für welche Straßen das genau gilt und welche weiteren Regeln am späten Donnerstagabend beschlossen worden sind, hat die OZ zusammengefasst.